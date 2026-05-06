Río Negro moderniza su sistema laboral: las claves de la nueva ley

El gobierno de Río Negro celebró la aprobación de la ley que cambia el sistema de inspecciones y busca mayor consenso entre empleadores y trabajadores.

El Gobierno de Río Negro ha marcado un hito en la legislación provincial con la aprobación por unanimidad de la nueva Ley Laboral . Este proyecto representa una reforma estructural del sistema de fiscalización de seguridad e higiene y registración laboral , entre otros puntos.

Con la sustitución integral de la anterior ley laboral, la Provincia busca no solo un control más estricto , sino un modelo de trabajo conjunto que amplíe la capacidad de intervención en todo el territorio rionegrino, integrando de manera eficiente al Estado, las empresas y los sindicatos.

Los trabajadores podrán participar de las inspecciones de la secretaría de Trabajo y las empresas acceder a mesas de diálogo para regularizar infracciones sin pagar multas.

Un cambio de paradigma en la fiscalización laboral

La flamante normativa fortalece el rol de la secretaría de Trabajo, dotándola de herramientas modernas para enfrentar los desafíos actuales. La secretaria de Trabajo, María Martha Avilez, subrayó la importancia de esta reforma: “Esta Ley representa una decisión clara de fortalecer el rol del Estado Provincial para cuidar a quienes trabajan, acompañar a quienes producen y garantizar condiciones laborales más justas en Río Negro”.

El nuevo esquema se aleja de una visión puramente punitiva para implementar un sistema integral de inspección con tres funciones claras: preventivas, correctivas y sancionatorias. Esto permite actuar antes de que el conflicto escale, protegiendo la integridad del trabajador y la estabilidad de las empresas.

duplicar norte La secretaría de Trabajo, destacó la implementación de la ley laboral en Río Negro.

Digitalización y eficiencia: el fin del papel en la administración

Uno de los ejes centrales que optimizará el rendimiento del organismo es la digitalización de los procesos administrativos. La ley establece la implementación de:

Expedientes electrónicos y actas digitales para mayor transparencia.

Canales de denuncia online , facilitando el acceso de los trabajadores a la protección estatal.

Sistemas de comunicación más ágiles que reducen la burocracia y los tiempos de respuesta.

Inclusión de teletrabajo y plataformas digitales

La nueva ley reconoce las transformaciones que la tecnología ha impuesto en el mercado de trabajo. Por primera vez, la legislación provincial incorpora explícitamente modalidades como el teletrabajo y el trabajo en plataformas digitales.

Además, se han fortalecido las facultades de los inspectores, quienes ahora cuentan con mayor capacidad de intervención inmediata en situaciones de riesgo. También se incluyen herramientas específicas para la regularización del empleo no registrado y la creación de audiencias para detectar irregularidades de manera temprana.

Registro de infractores y reducción de la judicialización

En todos los casos, tanto los empleados como los empleadores podrán participar de los expedientes en mesas de diálogo con Trabajo. "El objetivo es pasar del sistema punitivista a la búsqueda de consensos", manifestó Avilez.

Para garantizar el cumplimiento de las normas, se ha creado un Registro Provincial de Infractores Laborales. Este sistema busca que las sanciones sean más claras, proporcionales y, sobre todo, transparentes.

Por otro lado, la ley pone un fuerte énfasis en la conciliación laboral. El objetivo es resolver los conflictos de manera ágil y efectiva en la instancia administrativa, evitando que los casos lleguen innecesariamente a la justicia. Esto no solo favorece acuerdos rápidos entre las partes, sino que también brinda seguridad jurídica al sector productivo.

Conclusión: "Un modelo más justo para Río Negro"

Con la sanción de esta norma, Río Negro se posiciona a la vanguardia de la legislación laboral en Argentina. La transición hacia un modelo más moderno, con mayor control estatal, más derechos y mejores condiciones de trabajo, asegura un entorno de crecimiento equitativo para todos los trabajadores y trabajadoras que impulsan la economía de la provincia, se destacó desde el gobierno provincial.