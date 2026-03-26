Nación busca cerrar agencias de Trabajo en todo el país y hubo rechazo en Río Negro

Gremios se movilizaron por el posible cierre de la Agencia de Trabajo. Advierten por despidos y eliminación de controles. La situación en la provincia.

Gremios movilizaron en la sede de la Secretaría de Trabajo en General Roca por el posible cierre de la agencia.

La preocupación por el futuro de las políticas laborales en el interior del país se hizo sentir con fuerza en General Roca . Este miércoles, gremios estatales y organizaciones sindicales protagonizaron una movilización frente a la sede de la Secretaría de Trabajo de la Nación para rechazar el posible cierre de la Agencia Territorial y advertir sobre un proceso de desarticulación que impactaría de lleno en Río Negro .

La protesta fue encabezada por la Asociación Trabajadores del Estado ( ATE ), que además brindó una conferencia de prensa en el lugar.

Allí, referentes sindicales expusieron su alarma ante la existencia de un expediente administrativo que, según indicaron, prevé la eliminación de direcciones clave dentro de la estructura nacional que depende del Ministerio de Capital Humano .

Secretaria de Trabajo General Roca El cierre se encuadra en una política nacional que impulsa el área dentro del Ministerio de Capital Humano y que afectaría a 1.600 trabajadores en todo el país. Google Maps

Un reclamo con alcance nacional

Desde ATE señalaron que la medida en análisis no se limita a Río Negro, sino que forma parte de un plan más amplio de reorganización del Estado. Según detallaron, el expediente contempla la eliminación de siete direcciones nacionales, de las cuales dependen unas 45 agencias territoriales y 693 oficinas de empleo distribuidas en todo el país.

En ese entramado, trabajan alrededor de 1.600 personas, cuyo futuro laboral también quedaría comprometido. “Estamos frente a un nuevo intento de vaciamiento de áreas clave que garantizan derechos básicos en el mundo del trabajo”, señalaron desde el gremio.

Rodrigo Vicente, secretario general de ATE y de la CTA Autónoma en Río Negro, fue uno de los principales voceros durante la jornada. Con fuertes críticas al Gobierno nacional, advirtió que la iniciativa implicaría un retroceso en materia de controles laborales.

“Milei ya hizo destrozos en la secretaría de Trabajo en los primeros dos años de gobierno, ahora viene a poner fin a la inspección de los lugares de trabajo”, sostuvo. En la misma línea, agregó: “No es casual que intenten liberar a empresarios de controles sobre el trabajo en negro, el trabajo infantil y otras formas de explotación”.

La protesta del Secner fue concretada en la sede de Trabajo en Roca. (patagonia fotopress) La sede del Alto Valle es epicentro de reclamos. (Foto archivo)

El rol de las agencias territoriales

Uno de los puntos centrales del reclamo tiene que ver con la función que cumplen estas oficinas en el entramado laboral argentino. Desde ATE remarcaron que las agencias territoriales no solo canalizan trámites, sino que actúan como espacios de articulación entre trabajadores, empleadores, sindicatos y organismos estatales.

Entre sus tareas principales se encuentran la fiscalización de las condiciones laborales, la detección de irregularidades como el trabajo no registrado o infantil, la intervención en conflictos colectivos y la implementación de programas de inclusión laboral.

En Río Negro, actualmente funcionan tres agencias territoriales: en General Roca, Viedma y San Carlos de Bariloche. La de Roca, en particular, tiene una trayectoria de más de 50 años, consolidándose como una referencia para el Alto Valle.

agencia territoria secretaria de trabajo Nacion En Río Negro, también funcionan agencias en Viedma y Bariloche.

Impacto regional y preocupación en sectores productivos

La posible desaparición de esta estructura generó inquietud no solo en el ámbito sindical, sino también en distintos sectores productivos de la región. “La agencia de Roca siempre fue un punto de equilibrio entre los intereses de las empresas y los derechos de los trabajadores”, señalaron desde ATE, al tiempo que destacaron su rol histórico en la mediación de conflictos y la promoción de condiciones laborales dignas.

Además, remarcaron que la eliminación de estas dependencias implicaría una pérdida de presencia estatal en el territorio, afectando especialmente a las economías regionales.

La movilización en General Roca contó con el acompañamiento de otros gremios nucleados en las dos CTA y la CGT, lo que evidencia un creciente nivel de unidad sindical frente a la medida.

Desde las organizaciones anticiparon que continuarán con acciones en defensa de las agencias territoriales y de los puestos de trabajo. “No vamos a permitir que se desmantele una estructura que garantiza derechos y equilibra las relaciones laborales en todo el país”, afirmaron.