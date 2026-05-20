Proponen la ley de empleo joven en Río Negro: una herramienta para acceder al primer trabajo

La iniciativa apunta a fortalecer el acceso al primer trabajo, fortalecer el arraigo y romper el círculo de la “falta de experiencia”.

El proyecto propone la creación de un cupo obligatorio para jóvenes que buscan acceder a su primer empleo.

Un proyecto presentado en la Legislatura de Río Negro propone la incorporación de un cupo específico de jóvenes rionegrinos en un régimen de prioridad de contratación de mano de obra local . Se trata de una iniciativa que busca garantizar el acceso a la primera experiencia laboral formal, fortalecer el arraigo y ampliar las oportunidades de trabajo.

La propuesta fue impulsada por las legisladoras María Laura Frei y Juan Martín , con el acompañamiento de Juan Murillo Ongaro y Ofelia Stupenengo . El texto plantea modificar la normativa vigente para incorporar un cupo obligatorio destinado a jóvenes rionegrinos sin experiencia laboral para acceder a su primer empleo mediante contratos en obras y proyectos.

Según los fundamentos del proyecto, el acceso al trabajo representa una etapa central en el paso hacia la vida adulta, ya que permite el desarrollo de las herramientas interpersonales, fomenta la independencia económica, la autonomía y fortalece la integración social . En ese sentido, los autores remarcaron que muchos jóvenes quedan atrapados en el círculo de no acceder a su primer empleo “por falta de experiencia” y al mismo tiempo, no pueden adquirir experiencia porque no logran ingresar al mercado formal.

La iniciativa también destaca los antecedentes legislativos vinculados a la promoción del empleo y el desarrollo económico sostenible en la provincia. Entre ellos, figura la Ley N°5792 que establece la prioridad para las empresas radicadas en Río Negro en las licitaciones públicas para obras provinciales, con el objetivo de dinamizar la economía local.

empleo joven Los jóvenes afrontan dificultades en el acceso a su primer empleo por "falta de experiencia".

El cupo 80/20 de contratación local, un antecedente clave

En ese sentido, el proyecto destaca la modificación de la Ley N°2904, incorporada mediante la Ley N°5804, que establece el cupo del 80% de la mano de obra empleada en obras públicas provinciales debe ser rionegrina. Es decir, el 80% de los trabajadores empleados en el desarrollo de proyectos, deben ser de origen local. Esa reforma también estableció un cupo mínimo del 20% destinado a la contratación de mujeres y disidencias.

El proyecto basó sus fundamentos en la problemática estructural vinculada a la dificultad que enfrentan los jóvenes rionegrinos para acceder a su primer empleo. El texto advierte que esta situación genera desempleo juvenil, falta de oportunidades laborales para los egresados de la escuela secundaria, terciaria o universitaria, pérdida del capital humano y migración hacia otras provincias.

turro La normativa apunta a la creación de un cupo obligatorio para jóvenes.

Una ley para fortalecer el acceso de los jóvenes a su primer empleo

Como parte de los fundamentos del proyecto, el escrito señaló las diversas iniciativas para la recuperación de la formación técnica en las escuelas secundarias de la provincia, ante la creciente demanda de mano de obra calificada en diferentes obras de gran magnitud que se desarrollan en la provincia. Por esta razón, ciertas regiones presentan un severo déficit cuantitativo ante la demanda de trabajadores con formación específica, técnicos y operarios.

La propuesta legislativa plantea que el Estado debe intervenir esas desigualdades estructurales con la creación de políticas activas de empleo. Por eso, el proyecto promueve la incorporación de un cupo mínimo obligatorio destinado a jóvenes rionegrinos para acceder a su primera experiencia laboral. El proyecto que promueve la articulación entre el Estado, el sector productivo y las instituciones educativas apunta a generar oportunidades laborales genuinas.

trabajo El proyecto apunta a la creación de políticas públicas para fomentar oportunidades laborales.

Además, la iniciativa aclaró que no implica la creación de una nueva estructura normativa, sino la ampliación de una herramienta que ya se encuentra vigente, de esta manera, se facilita la implementación, control y fiscalización por parte de la autoridad de aplicación.

Finalmente, la presentación de este proyecto apunta a la eliminación de la brecha generacional en el acceso al primer trabajo, para fortalecer las oportunidades laborales de los jóvenes, apuntar a la creación de trabajo genuino y construir una provincia que valora y prioriza el trabajo local.