"Una oportunidad única": Río Negro impulsa inversiones en minería y energía para generar empleo

El ministro Agustín Ríos destacó el impacto de nuevos proyectos y aseguró que pueden generar empleo y desarrollo en varias localidades.

El Ministro de Gobierno y Trabajo de Río Negro, Agustín Ríos, destacó el impacto de las inversiones vinculadas al desarrollo minero y energético en la provincia. Foto: Gentileza.

El ministro de Gobierno y Trabajo de Río Negro, Agustín Ríos , aseguró que la provincia atraviesa un momento clave para transformar su perfil productivo .

“Río Negro está ante una oportunidad única de incorporar una nueva matriz productiva que permita generar crecimiento y empleo ”, sostuvo el funcionario.

Ríos remarcó que avanzar con estos proyectos requiere determinación y previsibilidad . En ese sentido, advirtió que la falta de decisiones en el pasado frenó el desarrollo de varias localidades.

“Si nos quedamos en que no tenemos que hacer nada, perdemos oportunidades”, afirmó en declaraciones a distintos medios.

image Agustín Ríos, ministro de Gobierno y Trabajo de Río Negro. Foto: Gentileza.

Sierra Grande, como ejemplo

El ministro señaló que el impacto de las inversiones ya comienza a verse en ciudades como Sierra Grande, donde se registran avances en infraestructura y actividad económica.

“Los vecinos siempre te van a decir que apostemos al desarrollo, sobre todo porque vivieron años de frustraciones con varias oportunidades que no se dieron por falta de consenso social para implementar nuevas alternativas”, afirmó.

Según explicó, la localidad incorporó maquinaria, creció en obras y empieza a mostrar signos de recuperación tras años de estancamiento.

Más empleo y oportunidades

Ríos también destacó el efecto directo en el trabajo local, especialmente para los jóvenes.

"Toda esta inversión y la posibilidad de generación de empleo le da oportunidades a muchos jóvenes que hace un año no las tenían”, aseguró.

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Una apuesta a largo plazo

Finalmente, el funcionario reafirmó que el Gobierno provincial busca consolidar un modelo de desarrollo sostenible, con foco en la producción, el empleo y el crecimiento de las comunidades rionegrinas.