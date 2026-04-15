Agustín Ríos apuntó contra Enzo Fullone y le exigió que "se ponga a trabajar" por Río Negro

El ministro de Gobierno salió al cruce del senador y lo acusó de “mediatizar” en lugar de gestionar soluciones para problemas urgentes como rutas y PAMI.

El ministro de Gobierno provincial, Agustín Ríos, salió con los tapones de punta contra el senador. Foto: Archivo.

El ministro de Gobierno y Trabajo de Río Negro , Agustín Ríos , apuntó con dureza contra el senador Enzo Fullone y le reclamó que deje las declaraciones y avance con soluciones concretas para los rionegrinos.

“En lugar de hacer declaraciones absurdas, que se ponga a trabajar para solucionar aunque sea un problema”, disparó el funcionario.

Ríos también cuestionó el desempeño del senador en Vialidad Nacional. “Su gestión queda en evidencia con solo recorrer las rutas nacionales. Sería bueno un poco de autocrítica”, sostuvo.

El foco en el PAMI y los jubilados

Uno de los ejes más duros del planteo fue la situación de los jubilados. Según el ministro, hoy muchos no pueden acceder a atención médica ni a medicamentos por el funcionamiento del PAMI. “Ahí no resuelve nada, si elige mediatizar”, remarcó.

Reclamo por el rol en el Senado

Ríos fue más allá y le exigió a Fullone que utilice su banca para gestionar soluciones: “Que vaya y golpee las puertas que tenga que golpear para que el PAMI funcione como corresponde. Para eso lo votaron”.

El ministro también criticó el discurso del senador sobre la renovación política y recordó que “tuvieron candidatos denunciados en sus listas y nunca se hicieron cargo”.

En ese sentido, pidió dejar de lado la exposición mediática y enfocarse en resolver problemas urgentes: “Hay abuelos que están sufriendo, que están solos. Ese es un problema que no puede esperar”.

Defensa de la gestión provincial

Por último, Ríos defendió el accionar del Gobierno de Río Negro y destacó que se sostienen servicios clave con fondos propios, como el sistema de salud, que enfrenta una creciente demanda.

“Estamos todos los días dando respuestas, conteniendo a quienes quedan sin cobertura por decisiones del Gobierno nacional”, concluyó.

Qué había dicho Enzo Fullone sobre el Gobierno de Río Negro

El senador nacional Enzo Fullone lanzó fuertes críticas contra el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, durante su participación en el evento de AmCham Argentina.

Ante empresarios, el legislador cuestionó la falta de medidas en la provincia para reducir el gasto estatal. "En Río Negro no hay ajuste y hace falta un cambio de rumbo urgente", cuestionó.

image

Fullone sostuvo que, mientras a nivel nacional se impulsa una agenda de modernización económica, en Río Negro no se ven acciones concretas. “Resulta contradictorio observar la falta de medidas para acompañar este proceso”, afirmó.

Además, remarcó que, pese al respaldo del gobernador a iniciativas nacionales, “no hay un esfuerzo significativo para reducir el elevado gasto estatal”.

El senador también apuntó contra la política impositiva provincial. Según indicó, no se avanzó en la reducción de Ingresos Brutos, una medida que consideró clave para fomentar inversiones y generar empleo.

“No se han impulsado medidas para aliviar la carga sobre comerciantes y emprendedores”, sostuvo.

Si bien reconoció el potencial de crecimiento de la provincia, especialmente en el desarrollo energético, advirtió que eso no será suficiente sin cambios de fondo.

“El crecimiento no alcanzará si continúa la expansión del Estado y el uso ineficiente de los recursos”, concluyó.