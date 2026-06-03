Ya hay fecha para las vacaciones de invierno 2026: cuándo serán en Río Negro y el resto del país
El calendario oficial ya fue confirmado. Las vacaciones comenzarán en julio y habrá tres fechas distintas según cada provincia.
Aunque todavía faltan semanas para el receso escolar de este año, muchas familias ya empezaron a mirar el calendario de 2026. Es que las fechas de las vacaciones de invierno ya fueron oficializadas en las 24 jurisdicciones del país.
Como ocurre habitualmente, el descanso de mitad de año se realizará de manera escalonada y abarcará distintas semanas de julio según la provincia.
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Cuándo serán las vacaciones en Río Negro y Neuquén
En Río Negro y Neuquén, las vacaciones de invierno 2026 se desarrollarán del 13 al 24 de julio.
Los estudiantes volverán a las aulas una vez finalizado el receso, en el marco de un calendario que busca garantizar al menos 190 días efectivos de clases durante el año.
Las mismas fechas regirán para otras provincias patagónicas como Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.
Las provincias que arrancarán primero
El primer grupo en salir de vacaciones lo integran Mendoza, Córdoba, Entre Ríos, San Juan, San Luis y Santa Fe.
En esos distritos, el receso invernal se extenderá desde el 6 hasta el 17 de julio.
Buenos Aires y CABA, los últimos en comenzar
La provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tendrán vacaciones entre el 20 y el 31 de julio.
También compartirán esas fechas Chaco y Santiago del Estero.
De esta manera, millones de estudiantes iniciarán el descanso más tarde que el resto del país.
Por qué las fechas cambian según la provincia
Cada jurisdicción tiene la potestad de organizar su propio calendario escolar, siempre que respete la cantidad mínima de días de clases establecida a nivel nacional.
Además, factores climáticos, turísticos y regionales influyen en la definición de las fechas de las vacaciones de invierno.
El calendario completo de vacaciones de invierno
Del 6 al 17 de julio
-
Mendoza
Córdoba
Entre Ríos
San Juan
San Luis
Santa Fe
Del 13 al 24 de julio
-
Catamarca
Chubut
Corrientes
Formosa
Jujuy
La Pampa
La Rioja
Misiones
Neuquén
Río Negro
Salta
Santa Cruz
Tierra del Fuego
Tucumán
Del 20 al 31 de julio
-
Buenos Aires
Ciudad de Buenos Aires (CABA)
Chaco
Santiago del Estero
Con las fechas ya definidas, miles de familias cuentan desde ahora con una referencia para comenzar a planificar viajes, escapadas y actividades para las vacaciones de invierno de 2026.
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