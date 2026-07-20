El compromiso sigue vivo: por qué más de 1.900 parejas se casaron en Río Negro

Durante los primeros seis meses del año, más de 1900 parejas formalizaron su vínculo en Río Negro mediante matrimonios o uniones convivenciales.

El Gobierno Provincial presentó los resultados del primer semestre de 2026, en el marco del relevamiento realizado en base a la política de seguimiento y evaluación de los servicios públicos que acompaña el proceso de modernización del organismo.

La cifra conjunta representa un crecimiento del 5,7% respecto del primer semestre de 2025 , cuando se habían contabilizado 1.827 formalizaciones . El mayor incremento se produjo en las uniones convivenciales, que pasaron de 688 a 853 y crecieron un 24% .

Los datos muestran que las parejas rionegrinas continúan formalizando sus vínculos , aunque con una participación creciente de las uniones convivenciales como alternativa para brindar reconocimiento y respaldo legal a la vida en común.

La delegación del Registro Civil de las 1200 habilitó la agenda 2026 para reservar fechas de casamientos.

Bariloche, una de las más elegida para sellar el amor

La Ley 26.618, sancionada el 15 de julio de 2010, convirtió a Argentina en el primer país de América Latina y el décimo del mundo en legalizar el matrimonio entre personas del mismo género. En este sentido,San Carlos de Bariloche se posicionó como la segunda ciudad más elegida de Argentina para celebrar matrimonios igualitarios, un lugar que busca consolidar mediante acciones conjuntas entre el Área de Diversidad Sexual y la Delegación del Registro Civil.

El trabajo para seguir atrayendo parejas

Desde el Gobierno de Río Negro señalaron que continúan impulsando iniciativas para fortalecer a Bariloche como un destino de referencia para este tipo de celebraciones.

"La sanción de la ley fue un parteaguas hacia los derechos de las personas del colectivo de la diversidad sexual en este país. Nos parece muy importante poder visibilizarlo", expresó la referente de Diversidad Sexual, Constanza Pozzi.

Por su parte, la subsecretaria de Políticas contra las Violencias por Motivos de Género, Griselda Linares, destacó la articulación con el Registro Civil para garantizar que todas las personas puedan acceder plenamente a ese derecho.

Claudio Miño

Un reconocimiento que busca crecer

Con este posicionamiento, Río Negro reafirma su apuesta por promover políticas de igualdad e inclusión, al tiempo que busca que Bariloche continúe ganando reconocimiento como uno de los principales destinos del país para celebrar matrimonios igualitarios.