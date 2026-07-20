Taxista denunció que lo asaltaron y minutos después se encontró con el supuesto autor, que fue detenido

El conductor relató que lo llevó de pasajero y que lo amenazó con un cuchillo al llegar al barrio La Paz. Minutos después lo apresaron policías de la Comisaría 32

El hombre atrapado por estar sospechado de haber asaltado a un taxista en Cipolletti.

Un hombre joven con antecedentes policiales fue detenido el domingo por la noche en Cipolletti acusado de haber asaltado al conductor de un taxi , luego de que realizara un viaje.

El taxista denunció que alrededor de las 21:30 mientras se encontraba trabajando levantó a un pasajero en la calle Formosa, en proximidades del club Marabunta, quien le pidió que lo llevara al barrio La Paz , ubicado a unas ocho cuadras de distancia.

En su declaración relató que al llegar al sector del tanque de agua, ubicado en cercanías de la calle Castello, el sujeto extrajo un cuchillo y lo amenazó para que le entregara sus pertenencias, por lo que el chofer le dio su billetera, en que tenía $60 mil producto de su labor.

Estefania Petrella

Inmediatamente el ladrón se bajó del auto e ingresó al plan habitacional, por lo que el damnificado se dirigió a la Comisaría 32 para realizar la denuncia.

Sin embargo, unos minutos después el chofer pasó por el lugar del hecho y se encontró con su asaltante que salía del barrio, por lo que alertó a los policías, quienes tras una recorrida por el sector lo encontraron y lo detuvieron.

El sujeto, de 27 años de edad, quedó preso por orden del fiscal de turno Gabriel Lamas, acusado de haber cometido el delito de “robo calificado”. Según trascendió, no es la primera vez que tiene problemas con la Justicia, dado que ya le habían tramitado una causa por tenencia de arma.

En General Roca, los efectivos detuvieron a un hombre. Archivo

Lo atraparon con una masa robada

Por otra parte, personal de la Comisaría 47° de General Roca aprehendió a un hombre de 33 años acusado del presunto delito de hurto, luego de la denuncia realizada por un vecino que alertó sobre la sustracción de una herramienta.

Durante una recorrida preventiva por la calle Félix Heredia, los efectivos fueron advertidos por un ciudadano que señaló a un hombre que circulaba por la zona con una masa de aproximadamente 20 kilos en su poder.

El personal policial procedió a identificar al sospechoso de 33 años. Al ser consultado sobre la procedencia del elemento, no pudo brindar una explicación certeras sobre su tenencia.

Minutos después se presentó el propietario de la herramienta y señaló que la misma había sido sustraída de la vereda de su domicilio, donde se encontraba colocada para la venta junto a un cartel con su precio.

Ante esta situación, se dio intervención a la fiscal de turno perteneciente a la Fiscalía N° 03, quien dispuso el inicio de actuaciones por el delito de hurto y la aprehensión del sospechoso, quedando a disposición de la Justicia.