El taxista hallado muerto en Allen habría sido asesinado y una mujer quedó en la mira: Quien era la víctima

La autopsia realizada al cuerpo del hombre de 72 años reveló indicios de violencia. Una mujer, quien le allanaron la casa, quedó como principal sospechosa.

Un hombre fue hallado sin vida en un domicilio de Allen. (Foto: gentileza AN Allen)

El conductor de taxis que fue hallado muerto en su domicilio de Allen habría sido asesinado. Así lo determinó el informe preliminar de la autopsia realizada al cuerpo del traxista, que detectó indicios de violencia informó el sitio AN Allen, que cita a fuentes de la investigación.

La víctima fue identificada como Ricardo Marín , de 72 años de edad, quien residía en una casa de la Calle Neuquén, donde su hijo, un trabajador petrolero que lo visitaba habitualmente , lo encontró sin vida el último viernes en horas de la tarde-noche.

En base a los elementos detectados en la escena por el personal del Gabinete de Criminalística e informaciones recabadas, la pesquisa se orientó hacia una mujer como principal sospechosa.

Allanamiento con secuestros

El sábado por la tarde, por orden de la fiscal Verónica Villarroel, se realizó un allanamiento en una vivienda del barrio Tiro de Allen. En el procedimiento fueron secuestradas prendas de vestir y otros elementos que serán sometidos a pericias y podrían resultar clave para el esclarecimiento del hecho, destacó el mismo medio.

Hasta el momento, el Ministerio Público Fiscal no brindó información oficial sobre la identidad de la sospechosa ni confirmó si existen personas detenidas.

Marín era muy conocido en la localidad rionegrina, donde se desempeñó durante muchos años como taxista. En la tarde-noche del viernes su cuerpo fue encontrado en medio de un charco de sangre. Todas las puertas de la vivienda estaban cerradas y, para ingresar al inmueble, el personal policial debió forzar una de las aberturas.

En tanto que los restos del vecino ya fueron entregados a sus familiares y serán velados este domingo en una empresa de sepelios de esa localidad.

Cuándo lo vieron por última vez

De acuerdo a la información recabada, una hija de la víctima lo había visto por última vez el martes, coincidiendo con la jornada en la que jugó la Selección Argentina por el Mundial de fútbol. Desde entonces, no habría tenido contacto reciente con su entorno cercano.

Este dato abre un lapso temporal que ahora es materia de análisis por parte de los investigadores, quienes buscan determinar qué ocurrió en esas horas y reconstruir las últimas actividades del hombre antes de su fallecimiento.

La policía tiene en la mira a una mujer como principal sospechosa del crimen del taxista de Allen. AN Allen

Tras el hallazgo, este viernes pasadas las 20 se desplegó un importante operativo en la zona con la intervención de brigadas y gabinetes criminalísticos tanto de Allen como de General Roca, que trabajaron de manera coordinada en la escena.

También participaron efectivos de la Comisaría Sexta, médicos policiales y forenses, quienes llevaron adelante las primeras pericias en el domicilio, además de tareas de relevamiento y preservación del lugar.