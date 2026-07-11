Cerraron el aeropuerto, casi lo echan por supuesta tenencia de explosivos y quiere pelear con un Hooligan: el cipoleño viral del Mundial

Este sábado salió en TN y también charló con LM Cipolletti. Conocé las increíbles vivencias de este "loco lindo" de nuestra ciudad que vibra con La Scaloneta.

Personajes si los hay, Nicolás "Bocha" Caldentey sigue haciendo de las suyas en el Mundial 2026 . El cipoleño se convirtió en uno de los integrantes más virales y carismáticos de la ruidosa hinchada argentina. Protagonizó un insólito malentendido en el aeropuerto , le regalaron una platea preferencial para el partido de este sábado por los cuatos de final con Suiza y, como si fuera poco, lanzó por TV un desopilante desafío a los ingleses que ya recorre las redes sociales.

Viajar a un Mundial requiere una inversión descomunal, algo que el dueño de la bandera "Cipo Capo del Sur" reconoce sin vueltas: “Es mucho esfuerzo el que uno hace para venir y seguir todos los juegos. El torneo es carísimo, se sale del presupuesto si sumás los pasajes, las entradas y los tickets”, detalló sobre esta aventura que, a diferencia de otras veces, emprendió en absoluta soledad. Sin embargo, ya tiene una promesa mundialista bajo el brazo: “ Le prometí a mi familia que si ganamos, vamos todos a Atlanta para las semifinales” .

Al igual que el combinado que lidera Leo Messi debió sobreponerse a momentos apremiantes y algunos sobresaltos. El "Bocha" vivió una situación insólita. “La anécdota más cabrona que tuve fue cuando fui a Argentina-Egipto : me rompí la pierna , me explotó la vena y tuve que ir a Puerto Rico (allí reside y hasta tiene tonada boricua) a hacerme estudios”, confesó en declaraciones a LM Cipolletti . Para este viaje, los médicos le dieron una indicación estricta: mantener la zona fría.

Lo que Nicolás nunca imaginó es que el remedio sería peor que la enfermedad: “Me dijeron 'venite con frío', así que me traje compresas químicas de esas que las apretás y se enfrían. Cuando llegué, ¡cerraron el aeropuerto porque pensaban que traía explosivos! Me querían deportar. Por suerte se aclaró, pero me atrasé un poquito”, relató entre risas sobre el tenso momento.

Primera fila, furor en TN y un desafío "Hooligan"

Tras superar el caos aduanero, la suerte se puso del lado del cipoleño. Después de dejar la vida en el tradicional banderazo argentino -“Ver gente que lleva 30 días siguiendo a la Selección es admirable, la sensación de estar acá es algo inexplicable, hermoso”-, recibió una recompensa divina: “Tuve la bendición de que un sponsor me dio una entrada en primera fila, justo enfrente, así que ya lo estoy gozando”.

Su ruidosa presencia en la previa de Noruega-Inglaterra no pasó desapercibida para las cámaras de TN (Todo Noticias), donde se plantó con la camiseta celeste y blanca a demostrar el aguante rionegrino: “Nico, de Cipolletti. Tenemos entrada para el partido, vinimos a aguantar hasta la final. Hay que tener confianza, somos Argentina”, tiró frente al micrófono.

Para el cierre, el "Bocha" dejó una frase picante que ya es marca registrada de su locura mundialista, palpitando los posibles cruces del fixture: “Vengo a ver si jugamos contra los ingleses o Noruega y de acá directo a la cancha a ver Argentina-Suiza. Queremos jugar contra Inglaterra... ¡Quiero pelear contra un Hooligan!”, tiró con el folklore y la picardía a flor de piel.

Cipolletti ya tiene a su embajador en la Copa: un aventurero todoterreno que zafó de la deportación y promete alentar (y aguantar los trapos) hasta el último minuto. ¡Vamos, vamos, Argentina!