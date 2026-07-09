La cábala más extrema de todo el Alto Valle: ¿La repetirá el sábado a la noche si gana la Selección Argentina?

Empezó de casualidad tras el primer partido de Argentina, la mantuvo y respeta rigurosamente. Quién es este personaje de la zona, este vecino que se hizo viral.

Nadie puede tildar de "pecho frío" a este audaz hincha de la zona. Que apela al agua bendita cada vez que gana la selección en el Mundial 2026 . Tiene, acaso, la cábala más extrema del Alto Valle en este Mundial 2026. Se trata de Luciano Martínez , un trabajador de la empresa Calfrac de 32 años, hincha de Boca y fanático de Paredes, Messi y el "Cuti" Romero .

Todo comenzó de manera, tras el debut triunfal de Argentina en el Mundial 2026 . "Una tarde fuimos con mi esposa Micaela y mi hija Isa (de 7 años) a Puerto Viejo , un lugar muy bonito que tiene Fernández Oro ", relata Luciano. En medio de la euforia por la victoria, tomó una impactante decisión: meterse a las frías aguas del Río Negro . "Le dije a mi familia que iba a ser mi cábala" , confiesa.

Lo que empezó como un desafío íntimo y familiar, rápidamente se volvió viral. Grabaron un video del momento y lo subieron a las redes, sin imaginar el impacto que tendría. "Hicimos el video y nunca pensamos que tendría tanto alcance" , asegura sorprendido, agradeciendo el aguante y los comentarios de sus compañeros de trabajo, familiares y amigos que se sumaron a la movida.

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Sumergirse en el agua helada de la región no es para cualquiera, pero para Luciano tiene un efecto casi terapéutico después de los 90 minutos de tensión: "El agua está fría, pero después del sufrimiento del partido, la adrenalina que se genera te hace descargar un poco", cuenta a LM Cipolletti.

¿Se repite el ritual este sábado a la noche?

Con el próximo partido de Argentina a la vuelta de la esquina, ante Suiza por los cuartos de final de la máxima cita, el cronograma de este vecino de Oro ya está prácticamente cerrado, aunque con un pequeño margen para la logística familiar. Para la previa y el durante, el menú está claro: un asadito y un fernecito para calmar la ansiedad.

La gran incógnita que todos se plantean en la zona es si Luciano volverá a meterse al río a altas horas de la noche del sábado, ya en la madrugada del domingo. Él mismo lo aclara: "No descartamos la posibilidad de ir esa misma noche y, si no, al otro día sin falta".

La fe sigue intacta y el compromiso con la Selección, también. "Acá vamos a seguir, ¡vamos Argentina y viva la patria!", cierra Luciano, el hombre que congela los nervios pero mantiene el corazón caliente por la celeste y blanca.

Otro personaje en Bariloche

En Bariloche los días ya comienzan a ser grises, con lluvias y nevadas. Sin embargo, el Mundial tiene la capacidad de cambiar el clima hasta en los puntos más fríos de la Patagonia Argentina.

La Selección Argentina vivió un partido cargado de emociones donde finalmente venció 3-2 a Egipto y logró el pase a los cuartos de final del Mundial 2026.

Entre los típicos festejos que se pudieron ver a través de redes sociales y vivir en las calles argentinas, hubo quienes tuvieron que cumplir lo que prometieron en momentos de tensión cuando parecía que la Selección no podía remontar el 2 a 0 y ese, fue el caso de un joven que cumplió una promesa que había realizado antes del partido: si el equipo conducido por Lionel Scaloni conseguía el pase, se tiraría a las heladas aguas del lago Nahuel Huapi.

En diálogo con LM Cipolletti, Santiago Conrradi, el joven de 20 años oriundo de Bariloche, comentó que vio el partido en el hostel donde trabaja y, al ver que la Selección no convertía, apostó con sus compañeros que si remontaban antes de los 90 minutos, se daría un chapuzón en el Nahuel Huapi.

''Cumpliendo las promesas''

Con la fe intacta, Santiago reafirma su pasión por el fútbol Argentino y la conformidad con los jugadores, agrega que para él "es un honor ser argentino". Consultado ante la posibilidad de repetir la cábala, mantiene la ilusión de que la Selección Argentina se corone bicampeona del mundo. Por lo pronto, volverán a verlo en conjunto con sus compañeros e invitan a los vecinos y turistas a acercarse a hostel frente al lago Nahuel Huapi.