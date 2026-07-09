Tras los pasos de Lionel Messi: Fue convocado por el Real Madrid y hacen rifas para pagarle el viaje

Como Lionel en su momento, esta joyita rionegrina tiene una prueba en el otro gigante de España. Para llegar solo al Viejo Continente, necesita la ayuda de todos.

Alguna vez un tal Lionel Messi partió siendo un niño a España persiguiendo su gran sueño. Con el ídolo como espejo, ahora la joyita rionegrina Lautaro Carrilaf se encuentra ante la oportunidad de su vida. Eso sí, en este caso no le echó el ojo el Barcelona sino el otro gigante español, el Real Madrid , que seleccionó al chico rionegrino de 15 años para viajar a España y realizar una prueba. Sin embargo, para poder concretar este gran paso, él y su familia necesitan del apoyo de todo Bariloche y la región.

La oportunidad surgió luego de que un grupo de captadores de talentos realizara un selectivo en la Asociación Deportiva de Fútbol Libre (Adeful) . Entre decenas de postulantes locales, Lautaro fue el elegido para viajar a tierras españolas, un logro que corona el esfuerzo de más de una década dedicada al deporte.

“Lau viene jugando al fútbol desde los cuatro años. Hace once años que juega y fue seleccionado entre muchos chicos para viajar a probarse a España” , relató su madre, Natalia, en declaraciones a El Cordillerano radio.

El propio Lautaro expresó su enorme entusiasmo ante el desafío: “Me vengo preparando todos estos años para algo así y poder tener al menos un roce con el fútbol europeo es tremendo”. El joven juega en el equipo Pincharratas, entrena de lunes a viernes con su club y complementa su exigente rutina con trabajos físicos particulares.

Campaña solidaria para costear el viaje a España

A pesar del enorme orgullo deportivo, la familia debe costear por cuenta propia los pasajes y la estadía en Madrid durante los diez días de duración que tendrá la prueba.

El viaje está programado para el próximo 8 de agosto, razón por la cual iniciaron una intensa cruzada solidaria que incluye rifas y venta de comidas. Tras haber organizado sorteos para el Día del Padre, ahora preparan una nueva rifa especial de cara al Día del Amigo con el fin de cubrir los gastos necesarios.

Lautaro emprenderá el viaje en solitario y será recibido en el aeropuerto de Madrid-Barajas por los coordinadores del proyecto deportivo. Quienes deseen colaborar de manera solidaria para que la joven promesa pueda viajar pueden comunicarse al teléfono 2944-681990 o realizar transferencias directas al alias lauty.carrilaf (se sugiere contactar previamente a su madre para coordinar y validar los datos).