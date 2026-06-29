Dibujó un retrato gigante de Lionel Messi en la playa de Las Grutas y emocionó a miles con el resultado

Una artista rionegrina creó una impactante imagen de Lionel Messi sobre la playa. La obra se volvió viral y sorprendió por su tamaño.

La protagonista de la obra en la playa fue Lidia Rosana Gómez. Foto: NoticiasNet.

Las playas de Las Grutas volvieron a convertirse en escenario de una impactante obra artística que rápidamente se viralizó en redes sociales.

La protagonista fue Lidia Rosana Gómez , una artista rionegrina que realizó un enorme retrato de Lionel Messi sobre la arena, dejando una imagen que emocionó a fanáticos de todo el país.

La intervención fue realizada durante el fin de semana , en la previa de un partido amistoso de la Selección Argentina .

El dibujo ocupó una superficie cercana a los 1.000 metros cuadrados y mostró el rostro del capitán argentino acompañado por una frase que despertó la emoción de muchos hinchas: “Vamos Argentina”.

Por sus enormes dimensiones, la obra solo pudo apreciarse en su totalidad desde el aire, gracias a las impactantes imágenes captadas por un dron.

Messi gigante en una playa de la Patagonia

El increíble detalle: fue hecho “a ciegas”

Uno de los aspectos que más sorprendió fue la técnica utilizada por la artista.

Según explicó la propia Lidia Gómez, realiza este tipo de intervenciones sin utilizar herramientas tecnológicas mientras trabaja sobre la arena, por lo que no puede ver el resultado final hasta que el dron sobrevuela la zona.

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“Son dibujos a ciegas, hechos sin tecnología en el proceso, de unos 1.000 metros cuadrados. La sorpresa de ver cómo quedó me la da el drone”, contó tras compartir el video en redes sociales.

El “arte cábala” para apoyar a la Selección

La artista explicó además que este homenaje a Messi formó parte de una especie de ritual artístico que suele repetir cada vez que juega Argentina.

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“Volvimos con el Arte Cábala para apoyar a la Selección Argentina desde la playa con arte efímero”, expresó en sus redes sociales, donde las imágenes comenzaron a multiplicarse rápidamente.

No es la primera vez: ya retrató a otras grandes figuras

El homenaje al capitán argentino se suma a una extensa serie de obras que Lidia Gómez viene realizando desde hace años en las playas rionegrinas.

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La arena de Las Grutas ya fue escenario de gigantes retratos dedicados a Diego Maradona, Franco Colapinto, El Eternauta, la Virgen María y nuevamente Messi, consolidando un sello artístico único en la región.

Una artista rionegrina que transforma la playa en un lienzo

En una entrevista reciente, Lidia contó que nació y creció en San Antonio Oeste y que se dedica a distintas disciplinas artísticas, aunque el arte efímero se convirtió en su trabajo más reconocido.

Su talento volvió a demostrar que, desde Río Negro, también se pueden crear obras capaces de emocionar y dar la vuelta al país.