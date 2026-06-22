Cipolletti explotó de alegría: las mejores fotos del festejo tras otro show de Lionel Messi con Argentina
La Scaloneta venció 2-0 a Austria, se metió en dieciseisavos y desató una fiesta albiceleste en las calles de Cipolletti.
La pasión por la Selección Argentina volvió a sentirse con fuerza en Cipolletti. Luego del triunfo por 2-0 frente a Austria por la segunda fecha del Mundial 2026, cientos de vecinos salieron a las calles para celebrar una nueva victoria del equipo de Lionel Scaloni y la clasificación asegurada a los dieciseisavos de final.
Con banderas gigantes, camisetas albicelestes, bombos, cánticos y caravanas, distintos puntos de la ciudad se transformaron en escenario de un festejo multitudinario que tuvo un protagonista excluyente dentro de la cancha: Lionel Messi.
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Messi hizo historia y Argentina sigue firme
La Selección volvió a mostrar autoridad en el AT&T Stadium de Dallas y derrotó 2-0 a Austria con un doblete de Lionel Messi, que incluso tuvo tiempo para recuperarse de un penal errado en el arranque del partido.
Con este resultado, el conjunto argentino aseguró su clasificación a la próxima instancia y quedó como líder del Grupo J, a la espera de lo que ocurra con Jordania y Argelia para definir si mantiene el primer puesto.
Cipolletti salió a festejar otro paso rumbo al sueño
Como ya es costumbre cuando juega la Albiceleste, el centro de Cipolletti se llenó de hinchas que no quisieron dejar pasar la oportunidad de celebrar.
Familias enteras, grupos de amigos y jóvenes coparon las calles con banderas argentinas en una postal que volvió a reflejar la conexión especial entre los fanáticos y el seleccionado nacional.
La ilusión mundialista sigue intacta y, una vez más, la ciudad se vistió de celeste y blanco.
Las mejores imágenes de una nueva fiesta mundialista
Tras una nueva actuación estelar de Messi y la clasificación asegurada, así se vivieron en Cipolletti los festejos por otro triunfo argentino en el Mundial 2026.
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