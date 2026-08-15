El olfato de Mirko no falló: detectó marihuana dentro de un vehículo

Tras un control de rutina, el perro especializado de la policía rionegrina logró detectar las sustancias que llevaban tres personas. ¿Dónde ocurrió?

El perro Mirko de la policía de Río Negro logró detectar marihuana en un control sobre el acceso al Cerro Catedral.

Un operativo de control vehicular realizado en el acceso al Cerro Catedral , en Bariloche , terminó con el secuestro de marihuana luego de que Mirko , un perro especializado de la Policía de Río Negro, detectara sustancias en uno de los vehículos inspeccionados.

El procedimiento se llevó adelante frente al puesto de control policial ubicado en el ingreso al centro de esquí . El despliegue incluyó la participación coordinada de distintas áreas de seguridad provincial.

En total, durante el operativo fueron identificados 82 vehículos como parte de las tareas preventivas realizadas en uno de los principales accesos turísticos de Bariloche.

Del procedimiento participaron efectivos del Departamento de Toxicomanía, la Sección Canes de Bariloche, el Departamento Sustracción de Automotores y el Cuerpo de Seguridad Vial.

La intervención de las diferentes unidades permitió combinar controles vehiculares e identificación de personas con herramientas especializadas para detectar posibles situaciones relacionadas con el transporte de sustancias prohibidas.

Mirko marcó las puertas del vehículo

El procedimiento que derivó en el secuestro comenzó cuando los efectivos detuvieron un Ford Ka en el que circulaban tres personas. Durante la inspección preventiva, Mirko comenzó a trabajar alrededor del automóvil.

El perro detector marcó ambas puertas delanteras del vehículo. Ante esa señal, los agentes informaron la situación a la Fiscalía Federal de Bariloche, que dispuso avanzar con la requisa correspondiente.

Con la autorización judicial, el personal inspeccionó el automóvil y a sus ocupantes. Durante esa tarea encontraron inicialmente un envoltorio con marihuana dentro de una riñonera.

El análisis orientativo realizado en el lugar confirmó que se trataba de marihuana. El pesaje determinó una cantidad de tres gramos de la sustancia.

También encontraron cannabis en una matera

La requisa continuó y los efectivos localizaron otro elemento dentro del vehículo. Se trataba de un frasco de vidrio ubicado en el interior de una matera.

En el recipiente había flores de cannabis sativa distribuidas en cuatro envoltorios. Según se informó, el pesaje de esa segunda cantidad alcanzó los 13 gramos.

De esta manera, el procedimiento permitió secuestrar distintas cantidades de marihuana que se encontraban distribuidas en diferentes sectores y elementos del automóvil.

Las tres personas que viajaban en el Ford Ka quedaron a disposición de la Justicia Federal de Bariloche. Por disposición de la Fiscalía, se iniciaron las actuaciones correspondientes.

Controles preventivos en el acceso al Catedral

Desde la Policía de Río Negro destacaron el trabajo articulado entre las diferentes áreas que participaron del operativo realizado en el acceso al Cerro Catedral.

Este tipo de despliegues combina la presencia de efectivos, controles vehiculares, identificación de personas y el trabajo de unidades caninas especialmente entrenadas para detectar sustancias.

La utilización de perros especializados permite reforzar las tareas preventivas en rutas, accesos y otros puntos estratégicos, especialmente en sectores que registran un importante movimiento vehicular durante la temporada turística.

En este caso, la intervención de Mirko permitió detectar indicios que derivaron en una requisa y posteriormente en el secuestro de marihuana, con intervención de la Justicia Federal.

Seguridad con trabajo coordinado

El procedimiento forma parte de una estrategia que busca fortalecer la capacidad preventiva mediante la coordinación de recursos humanos y herramientas especializadas.

Río Negro Seguridad Inteligente integra estas capacidades para mejorar los controles, detectar situaciones de riesgo y profundizar el trabajo conjunto de las fuerzas de seguridad en distintos puntos del territorio provincial.

El procedimiento finalizó con tres personas a disposición de la Justicia Federal y el secuestro de marihuana, luego de que Mirko marcara el vehículo durante el operativo desarrollado en uno de los accesos turísticos más transitados de Bariloche.