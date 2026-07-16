Nueve detenidos, dos armas y droga: el impactante operativo que terminó con varios detenidos en los festejos

Un llamado al 911 desató un amplio procedimiento durante los festejos por la clasificación de la Selección Argentina. Secuestraron armas, una réplica, marihuana y demoraron a nueve personas.

El operativo se desarrolló alrededor de las 20.30 por efectivos de la Brigada Motorizada de Apoyo (BMA). Foto: Gentileza.

Un llamado anónimo al 911 terminó en un importante operativo policial que dejó nueve personas detenidas , el secuestro de dos armas de fuego , una réplica de pistola, marihuana y otros elementos de interés para la investigación. El procedimiento se dio en medio de los festejos por el triunfo de la Selección Argentina ante Inglaterra por las semis del Mundial 2026.

El procedimiento se realizó este miércoles alrededor de las 20:30 en la plaza ubicada frente al local "El Turco" , en Cinco Saltos, donde se concentraban personas en el marco de los festejos .

Según informó la Policía, la denuncia advertía que una persona se encontraba armada en el sector de los carros de comida. De inmediato intervino personal de la Brigada Motorizada de Apoyo (BMA) , que al llegar redujo a un grupo de personas y solicitó refuerzos para controlar la situación.

Qué secuestró la Policía

Durante las requisas, los efectivos encontraron y secuestraron:

Un revólver calibre .32 largo con cachas de madera y municiones completas.

Una pistola calibre .22 de color negro.

Una réplica de pistola 9 milímetros de plástico.

Una balanza de precisión.

Un envoltorio con aproximadamente 20 gramos de cannabis sativa (marihuana).

Todos estos elementos quedaron a disposición de la Justicia para avanzar con la investigación.

Nueve personas quedaron demoradas

Los nueve aprehendidos, entre hombres y mujeres, fueron trasladados a la Comisaría Séptima, donde quedaron a disposición de las autoridades judiciales.

En la causa intervino la Fiscalía de turno, el Juzgado Federal por la presunta infracción a la Ley 23.737 de Estupefacientes, y también la SENAF, debido a que entre los involucrados habría menores de edad.

Las actuaciones continúan para establecer la participación y la responsabilidad de cada una de las personas demoradas.

Un joven armado fue detenido en Cipolletti durante los festejos de Argentina

El centro de Cipolletti volvió a convocar a una multitud de vecinos para festejar el triunfo de la Selección Argentina sobre Inglaterra, que la deposita en otra final del Campeonato Mundial de fútbol.

Como en los otros partidos del certamen celebrados, hubo un operativo de seguridad especial organizado por la Policía y el Municipio local, que abarcó el área de la plaza San Martín, donde tradicionalmente se realizan las concentraciones populares.

Sin embargo y pese a todas medidas de prevención, se registraron incidentes entre violentos que quisieron frustrar la celebración, y que requirieron la intervención de los uniformados. El comisario Diego Domínguez, jefe de la Comisaría Cuarta, informó que se desataron enfrentamientos y como resultado una persona sufrió una agresión con arma blanca y otra recibió un botellazo en la cabeza. Ambos se encuentran fuera de peligro, precisó. En total hubo cinco demorados, entre ellos un menor.

En el mismo incidente del apuñalado, un joven de 24 años edad al ser identificado le encontraron en el cacheo dos armas de grueso calibre y cargadas: una pistola 9 milímetros (como las que usan los policías) y otra 380, y un cargador adicional.

Al momento de intentar identificarlo, el delincuente intentó impedir el procedimiento y brindó datos personales falsos. Sin embargo, los efectivos lograron reducirlo de manera segura y realizaron un cacheo preventivo. Fue entonces cuando descubrieron que ocultaba las dos armas listas para disparar, dentro de una riñonera.

Finalmente, la Fiscalía de turno dispuso la detención del joven por el delito de "tenencia y portación ilegal de arma de fuego en flagrancia.