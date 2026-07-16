Dos incendios tras los festejos por la Selección, investigan si uno fue intencional

Durante la noche del miércoles, dos viviendas resultaron afectadas por incendios en Cipolletti. En uno, la propietaria apunta a personas con conflictos previos.

Mientras cientos de vecinos celebraban en las calles el triunfo de la Selección Argentina , la ciudad registró dos incendios de viviendas en pocas horas. Los episodios ocurrieron en distintos puntos y movilizaron a Bomberos y personal policial.

El primero de los hechos se produjo cerca de las 20:50 del miércoles en la zona de Naciones Unidas al 3900, en el extremo oeste de la ciudad. Según informaron fuentes policiales, el foco ígneo se habría originado por un desperfecto eléctrico .

De acuerdo a la información que accedió LM Cipolletti , el fuego afectó una parte reducida del entretecho de madera, de aproximadamente un metro cuadrado. En el momento del inicio del incendio no había personas dentro de la vivienda.

Una dotación de Bomberos Voluntarios acudió al lugar y logró controlar la situación en pocos minutos, evitando que las llamas se propagaran al resto de la estructura. El rápido accionar fue clave para limitar los daños.

Estefania Petrella

Asistencia médica preventiva

A pesar de que no se registraron heridos de gravedad, dos personas debieron recibir asistencia médica. Una de ellas sufrió una descompensación producto del episodio, mientras que un vecino presentó dificultades respiratorias tras inhalar humo.

Ambos fueron atendidos por personal de salud en el lugar y luego trasladados de manera preventiva. Desde el operativo indicaron que ninguno presentaba riesgo de vida tras la intervención.

Un segundo incendio en la madrugada

Horas más tarde, ya en plena madrugada del jueves, se registró un segundo incendio en una vivienda del barrio 10 de Febrero. El hecho ocurrió alrededor de las 2:18 y demandó la intervención de dos dotaciones de Bomberos.

En este caso, el fuego afectó una casa de material de unos 40 metros cuadrados. Las llamas destruyeron por completo el sector de cocina-comedor, mientras que el resto de los ambientes resultó dañado por el humo y el hollín.

Sospechas de un hecho intencional

Este incendio quedó bajo investigación por posibles causas intencionales. La propietaria de la vivienda radicó una denuncia horas después, en la que aseguró sospechar de tres personas con las que mantenía conflictos previos.

Según la información obtenida por este medio, la mujer se encontraba en el centro de Cipolletti cuando fue alertada del incendio. Además, indicó que horas antes había tenido un altercado con familiares de una joven, (mencionada en la denuncia policial), situación que incluso requirió la intervención policial.

Denuncia por daños y robo

El caso sumó otro elemento clave: tras el incendio, la damnificada denunció el faltante de una motocicleta. Se trata de una Honda Titan de color azul, que no fue hallada entre los restos de la vivienda afectada.

La causa fue caratulada como “daños y robo”, y ahora será materia de investigación para determinar si existe vinculación entre el incendio, el conflicto previo y la sustracción del rodado.

Tras sofocar el incendio, se dispuso el resguardo del domicilio para permitir las pericias correspondientes. Sin embargo, familiares de la víctima ingresaron al lugar pese a las recomendaciones.

Esta situación podría dificultar el trabajo de los peritos, ya que se alteró la escena antes de que se pudieran realizar las evaluaciones técnicas necesarias para determinar el origen del fuego.

En ambos hechos intervino personal de la Comisaría 45, que coordinó las actuaciones junto a Bomberos y servicios de emergencia. Las autoridades trabajan ahora para establecer con precisión las causas de los incendios.