Escapó a toda velocidad en una KTM robada de Cipolletti, pero la persecución terminó de la peor manera

La moto era buscada desde mayo por un robo en Cipolletti. El conductor intentó huir de la Policía, pero fue alcanzado tras una intensa persecución.

La persecución se desarrolló a toda velocidad por las calles de Cinco Saltos. Foto: Gentileza.

Una persecución a toda velocidad por las calles de Cinco Saltos terminó con la recuperación de una motocicleta de alta cilindrada que había sido robada en Cipolletti . El conductor, un joven de 19 años , intentó escapar cuando fue identificado por efectivos de la Brigada Motorizada de Apoyo (BMA), pero finalmente fue detenido.

El procedimiento permitió recuperar una KTM Adventure 390 , que tenía pedido de secuestro vigente por una causa de robo denunciada en mayo de este año en jurisdicción de la Comisaría 24 de Cipolletti .

El operativo ocurrió durante un recorrido preventivo que la Brigada Motorizada de Apoyo realizaba en distintos sectores de Cinco Saltos .

En ese contexto, los efectivos detectaron una motocicleta de alta cilindrada cuyo conductor aceleró e intentó escapar cuando recibió la orden de detenerse. La maniobra dio inicio a una intensa persecución que se extendió por varias cuadras.

Finalmente, uno de los motoristas de la BMA logró interceptarlo, derribarlo y poner fin a la fuga.

La moto era buscada desde mayo

Con el joven ya reducido, los policías verificaron la documentación del rodado y consultaron las bases de datos oficiales.

Fue entonces cuando confirmaron que la motocicleta, una KTM Adventure 390 de color naranja y negro, tenía pedido de secuestro desde el 27 de mayo de 2026, tras haber sido robada en la ciudad de Cipolletti.

Un joven de 19 años quedó detenido

El conductor, un joven de 19 años con domicilio en Cinco Saltos, fue detenido mientras se desarrollaban las actuaciones judiciales correspondientes.

En tanto, la motocicleta quedó secuestrada a disposición de la Justicia para avanzar con la investigación y completar los trámites necesarios para que pueda ser restituida a su propietario.