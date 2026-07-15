Detuvieron a un hombre que incumplió restricciones por violencia de género

El sujeto era vigilado con una tobillera GPS, que había dejado de funcionar. La policía salió a constatar como se encontraba la mujer, y lo encontraron con ella.

El hombre tenía prohibido acercarse a la mujer que lo denunció por violencia de género y debía usar tobillera GPS.

La Policía atrapó a un hombre que desobedeció una restricción de acercamiento hacia una mujer por una causa de violencia de género. El hecho ocurrió en las últimas horas en el balneario Las Grutas , y el operativo fue implementado de manera coordinada entre efectivos de la Comisaría 29 y el sistema de monitoreo satelital, dado que el sujeto debía llevar una tobillera GPS.

El procedimiento se inició tras una alerta por la interrupción de la transmisión del dispositivo electrónico de control y concluyó con la detención del hombre cuando fue encontrado junto a la víctima.

Todo comenzó cuando desde la Unidad de Arresto Domiciliario y Monitoreo Electrónico (UADME) solicitaron la colaboración de la unidad policial al detectar que uno de los dispositivos satelitales asociados a la medida judicial había dejado de transmitir. Ante esa situación, los efectivos activaron de inmediato el protocolo previsto para estos casos, informaron fuentes del gobierno provincial.

En primer lugar, el personal policial verificó el estado de salud de la mujer protegida por la medida cautelar. Tras comunicarse telefónicamente con ella, los efectivos se dirigieron al lugar donde se encontraba y constataron que estaba en buen estado, una acción fundamental para garantizar su seguridad.

Sin embargo, mientras continuaban con las recorridas preventivas por distintos sectores de Las Grutas, los uniformados advirtieron la presencia del hombre junto a la mujer, pese a que existía una prohibición judicial que impedía cualquier tipo de acercamiento.

Al notar la presencia policial, la mujer intentó ocultarse, lo que reforzó las sospechas sobre el incumplimiento de la medida. Frente a esa situación, los efectivos informaron de inmediato a la Fiscalía de turno, que dispuso la detención del hombre por el delito de desobediencia judicial.

Además, se ordenaron las actuaciones de rigor, entre ellas la constatación médica, la notificación a la Defensa Oficial y la solicitud de antecedentes. "Este procedimiento pone en valor el funcionamiento coordinado entre los sistemas de monitoreo electrónico y la Policía de Río Negro", se resaltó.