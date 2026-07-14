Autorizan la expulsión del país de un ciudadano chileno imputado por intento de robo en una ciudad rionegrina

Es un hombre de 29 años detenido tras querer robar en una casa. Este martes ordenaron su "deportación inmediata". Será por el paso Cardenal Samoré.

Claudio Valdivia Erazo, oriundo de Chile, fue detenido por intento de robo en una vivienda de Bariloche. Este martes ordenaron expulsarlo del país.

Un hombre de nacionalidad chilena que fue detenido y estaba prisión preventiva en Bariloche por un intento de robo será expulsado del país. La medida la ordenó la Justicia rionegrina, que dispuso el cese de la medida cautelar y hacer efectiva la “deportación inmediata” del sujeto, identificado como Claudio Valdivia Erazo , de 29 años de edad, quien había ingresado a la Argentina de forma ilegal, según determinó la Dirección Nacional de Migraciones.

El organismo “colaboró activamente en el proceso resolutivo que establece que el imputado tendrá prohibido el ingreso al país por un plazo de ocho años”, destacaron fuentes judiciales.

El hecho que originó la causa ocurrió el pasado 7 de julio. Según detalló la Fiscalía, el acusado junto a otras tres personas rompieron el vidrio de una vivienda de la zona este de la ciudad cordillerana, para robar elementos de valor, entre ellos una mochila con una consola Playstation.

Un vecino alertó el hecho

Pero la secuencia fue observada por un vecino, quien se comunicó inmediatamente con el servicio de emergencias 911. Cuando uno de los involucrados advirtió que estaba realizando el llamado, los cuatro salieron de la propiedad y escaparon con una mochila que contenía una PlayStation 4.

En ese momento arribó un móvil policial que recorría preventivamente la zona, y los policías fueron tras ellos. Durante la persecución, la mochila fue descartada y recuperada por los agentes. Dos de los hombres fueron detenidos a pocos metros, mientras que los restantes lograron huir hacia un sector boscoso.

Tras la detención, la fiscalía imputó a Valdivia Erazo por el delito de “robo agravado por ser cometido en poblado y en banda”, en grado de tentativa. Durante la investigación, el Ministerio Público Fiscal trabajó en conjunto con Gendarmería Nacional y la Dirección Nacional de Migraciones, organismo que confirmó la situación migratoria irregular del detenido, quien tiene domicilio en Santiago de Chile.

Ante este escenario, y bajo el marco de la Ley Nacional de Migraciones 25.871, las autoridades judiciales y migratorias resolvieron la expulsión del ciudadano a su país de origen.

Para ejecutar la medida, el fiscal en turno Gerardo Miranda solicitó formalmente este martes interrumpir la prisión preventiva, un paso burocrático necesario para dejar al imputado a disposición de las fuerzas de seguridad nacionales encargadas del traslado.

El defensor oficial Manuel Segundo Mansilla no presentó objeciones al requerimiento de la fiscalía durante la audiencia. Tras escuchar a las partes, el juez Ricardo Calcagno aprobó la solicitud y dispuso que el imputado sea entregado inmediatamente al personal de Migraciones en calidad de detenido para iniciar su traslado hacia la República de Chile.

El operativo se realizó en horas de la mañana e involucró un amplio despliegue de uniformados de las distintas fuerzas. El sujeto iba s ser expulsado del país a través del paso Cardenal Samoré, informó elcordillerano.com.ar.

A pesar de la deportación, el proceso penal en Río Negro continuará su curso. Por este motivo, la resolución judicial obliga al imputado a fijar un domicilio legal y un número de teléfono de contacto para quedar a disposición de las autoridades provinciales cada vez que sea requerido.