Mientras combatían un incendio, les robaron un patrullero con armas: cómo terminó todo

Ocurrió durante un incendio en un barrio. El móvil policial fue robado con armamento y municiones, pero apareció poco después.

El hecho se registró cerca de las 7 de la mañana de este domingo. Foto: Archivo.

Un operativo que se montó para combatir un incendio en una vivienda del barrio 10 de Diciembre de Bariloche terminó con un episodio insólito: mientras bomberos y policías asistían a los damnificados, delincuentes robaron un patrullero que tenía armas y municiones en su interior.

El hecho ocurrió cerca de las 7 de la mañana de este domingo y movilizó a personal de Bomberos, Policía y una ambulancia.

Según informaron fuentes oficiales, el móvil policial había quedado en el lugar mientras los efectivos colaboraban con la evacuación del propietario de la vivienda y brindaban asistencia durante la emergencia.

En ese contexto, una o más personas aprovecharon un descuido para llevarse el patrullero, que en su interior tenía armamento reglamentario y municiones.

La situación encendió un importante operativo de búsqueda.

Dónde apareció el móvil policial

Tras un rastrillaje, el patrullero fue encontrado abandonado en la zona del cementerio.

La buena noticia fue que las armas y las municiones seguían dentro del vehículo, por lo que no habían sido sustraídas.

Ahora la investigación busca identificar a quienes se llevaron el móvil y establecer cómo lograron escapar del lugar sin ser advertidos.

El incendio pudo ser controlado

El oficial de Bomberos, Facundo Morán, informó a Bariloche2000 que dos camiones cisterna fueron enviados al barrio tras recibir el alerta por el incendio.

Al llegar, los bomberos encontraron una vivienda de pequeñas dimensiones envuelta en llamas. Gracias al rápido despliegue y al trabajo conjunto con vecinos, lograron contener el fuego antes de que alcanzara las casas linderas.

El incendio provocó daños parciales en la propiedad, pero el resto de la estructura pudo ser preservado.

El dueño sufrió heridas y se investigan las causas

Mientras intentaba apagar el fuego por sus propios medios, el propietario de la vivienda sufrió cortes en una mano y un brazo.

Una ambulancia lo asistió en el lugar y comprobó que las lesiones eran de carácter leve.

Por el momento, las causas del incendio continúan bajo investigación. No obstante, Morán indicó que una de las hipótesis es que en la vivienda se hubieran realizado festejos tras el partido de la Selección Argentina de la noche anterior y que el fuego pudiera haberse originado en una parrilla, aunque aclaró que esa posibilidad todavía no fue confirmada.