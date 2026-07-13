Una falla en un camión, entre las hipótesis del incendio desatado en la empresa del barrio Villa Alicia

Un allegado a la empresa afectada dio su versión sobre cómo presumen que comenzó el fuego. De todos modos, aún resta que se realicen los peritajes oficiales.

El galpón de la firma Malaquita afectado por el incendio que se desató el domingo por la noche. Se derrumbó una parte del techo.

Luego de varias horas de labor los Bombero Voluntarios de Cipolletti con la colaboración de los cuarteles de Cinco Saltos y Fernández Oro lograron apagar el pavoroso incendio que el domingo por la noche se desató en un depósito empresarial ubicado en el barrio Villa Alicia , aledaño al Canta Clara.

Si bien en principio trascendió que el predio pertenece a la recicladora Crisalis, la compañía recicladora contratada para sanear el incendio de La Anónima , registrado a principios de junio, en la actualidad lo ocupa Malaquita Servicios , una firma que se dedica a la fabricación módulos habitacionales. Hay un vínculo entre ambas compañías.

Raúl Assum , titular de Crisalis , le informó a LMCipolletti que ellos montaron el establecimiento en el lugar, pero luego se mudaron al Parque Industrial local, por lo quedó allí Malaquita . De todos modos, dijo que ellos aún utilizan un sector del terreno para almacenar algunos materiales que utilizan en su actividad y también herramientas y vehículos.

El fuego afectó un galpón donde Malaquita acopiaba paneles denominados SIP, con los que construyen los módulos que luego se destinan a la edificación de módulos habitaciones.

Indicó que es compuestos de tres capas: madera-telgopor-madera, elementos sumamente combustibles que arden al contacto con las llamas. Eso fue lo que se incendió, entre otros materiales, y lo que hizo que el siniestro adquiriera mayor magnitud, con llamas que alcanzaron varios metros de altura.

Si bien el personal de Bomberos y del Gabinete de Criminalística no iniciaron los peritajes para determinar de qué forma se inició el fuego, en el lugar presumen que arrancó en un camión de Crisalis que había quedado estacionado en el galpón cargado con máquinas y herramientas que utilizan para la limpieza del deposito de La Anónima, ubicada a pocas cuadras.

Según indicó el empresario, sobre el rodado, un Iveco 17180 con hidrogrúa, habían dejado amoladoras, generadores de energía y otros equipos a batería, y creen que por una falla entre esos elementos se inició el siniestro.

Daños materiales sin víctimas ni lesionados

El incendio no provocó personas lesionadas pese a lo pavoroso. En cambio, produjo grandes pérdidas materiales. Afectó una gran parte del galpón empresarial. Destruyó el camión Iveco y una gran cantidad de materiales. Pero además provocó el derrumbe de una parte del tinglado. El resto de las paredes habían quedado en pie, aunque deberá ser objeto de una evaluación que determine si la estructura puede seguir siendo utilizada. En tanto que un sector utilizado para áreas administrativas y otras dependencias no habían sufrido daños.

Durante la mañana de este lunes los empleados de Malaquita realizaban trabajos para despejar los restos quemados. Buscan dejarlo en condiciones para que los peritos ingresen para iniciar el operativo que les permita definir las causas del siniestro.

Assum explicó que Crisalis, dedicada al reciclaje de material petrolero y recientemente contratada para limpiar el depósito de La Anónima, también destruido por un incendio, ocupó el establecimiento hasta que en época de pandemia se mudaron al Parque Industrial.

Pero quedó en el lugar Malaquita Servicios, una firma que inició un ex empleado de Crisalis que diseñó los módulos habitacionales. Pero el vínculo empresarial se mantuvo. Incluso a raíz del infortunio les estaban dando una mano.