A la japonesa: vecinos de Cipolletti ayudaron a levantar la basura generada en el festejo mundialista

Lo destacó el municipio local, que organizó un operativo especial para acondicionar la plaza San Martín y las calles aledañas. Piden colaboración para lo que viene.

La plaza San Martín fue nuevamente epicentro de los festejos mundialistas. Había quedado llena de desechos. El municipio organizó un operativo de limpieza, y vecinos colaboraron.

Como los japoneses que se quedan a levantar la basura que generan en los encuentros masivos a los que concurren, un grupo de vecinos de Cipolletti -jóvenes en su mayoría- colaboró con los empleados municipales que limpiaban la plaza San Martín y sus calles aledañas, donde se concentraron los festejos por el triunfo de Argentina del sábado por la noche.

El gesto fue resaltado desde el propio municipio cipoleño en un comunicado en el que describieron las tareas de higiene efectuadas tras la celebración popular, a la que acudieron miles de personas.

De acuerdo a lo explicaron, personal de Protección Civil, Fiscalización, Tránsito y Servicios Públicos trabajó de manera coordinada en tareas de prevención, ordenamiento de la circulación, acompañamiento a los vecinos y posterior limpieza de los espacios públicos.

Precisaron que una vez que se mermó el fervor de los festejos y se inició la desconcentración, dieron inicio a un “intenso operativo de limpieza” en el espacio verde y calles adyacentes, donde se había reunido la mayor cantidad de personas.

Las tareas incluyeron barrido, recolección de residuos y acondicionamiento de los espacios públicos, permitiendo que la ciudad recuperara rápidamente su estado habitual. Según se pudo observar, latas de cerveza, botellas de distintas bebidas alcoholicas, envases de gaseosas utilizados como vasos y desechos de los artefactos pirotécnicos , entre otras cosas, quedaron esparcidos en toda el área.

Pero el dato relevante fue la participación de “varios vecinos” que, demostrando un gran compromiso, se sumaron a ayudar a los operarios abocados a la misión.

“Durante la desconcentración pudo verse a grupos de jóvenes que, de manera voluntaria, recorrieron los alrededores de la plaza juntando latas y otros residuos con bolsas, colaborando con la limpieza y acompañando el trabajo del personal municipal”, subrayaron.

Desde la Municipalidad destacaron el trabajo coordinado de las distintas áreas que participaron del operativo y agradecieron “el comportamiento de la gran mayoría de quienes se acercaron a celebrar el triunfo de la Selección”.

Como Argentina aún tiene que jugar la semifinal contra Inglaterra, el próximo miércoles 15 a las 16-, las autoridades volvieron a convocar a los vecinos a “celebrar con responsabilidad, colaborando con el cuidado de la ciudad”.

“El pedido es mantener limpios los espacios públicos, respetar el mobiliario urbano y los bienes privados, seguir las indicaciones de los equipos preventivos y disfrutar los festejos en paz, evitando hechos de violencia o situaciones que puedan poner en riesgo a las personas”, enfatizaron.

Aclararon, en el mismo sentido, que “la rápida recuperación de los espacios públicos volvió a reflejar el trabajo coordinado entre las distintas áreas municipales y el compromiso de muchos vecinos para que la ciudad pueda disfrutar de estas celebraciones sin perder el orden y el cuidado de los lugares que son de todos”.

Dejar todo como estaba

Los hinchas japoneses se han descatado por recoger los residuos de los estadios de fútbol a los que asisten cuando juega el equipo de su país. Ya lo hicieron en Qatar en 2022 y las imágenes captadas, en los que aparecen con bolsas levantando los desechos, dieron vuelta al mundo, destacadas por lo inusual. Según destacaron distintos medios, se trata de principios coo respeto, educación y civismo, arraigados en su cultura desde la infancia. Incluso también los propios jugadores de solecionado nipón también acostumbran a limpiar los vestuarios que utilizan en cada partido.