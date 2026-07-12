Hermosa mañana, ¿verdad?: qué dice el pronóstico para el Alto Valle tras el triunfo de Argentina

La región amaneció en silencio después de los festejos por el pase a semifinales, en una jornada con mínimas cercanas a cero grado. Qué pasa con las lluvias.

Después de una madrugada movida por el triunfo de Argentina ante Suiza en los cuartos de final del Mundial , el Alto Valle despertó este domingo con un clima que invitó a quedarse un rato más bajo las mantas: neblina, cielo cubierto y una sensación térmica bastante más baja que la que marca el pronóstico . Y así seguirá, según los pronósticos oficiales, buena parte de la semana.

Tanto el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) como la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) coinciden en el diagnóstico general para los próximos días: no se esperan precipitaciones, pero el frío será protagonista, especialmente durante las noches.

Según el reporte del SMN, este domingo la mínima se ubicó en 5°C y la máxima llegará a los 12°C, con una humedad que trepó al 96% durante la madrugada y una presión atmosférica de 989,8 hectopascales. El viento se mantuvo prácticamente en calma y la visibilidad fue buena, de 15 kilómetros, aunque la neblina matutina complicó un poco la salida para quienes tenían que manejar temprano.

El pronóstico de la AIC, por su parte, agrega precisiones hora por hora que confirman la tendencia: para hoy domingo estima una máxima diurna de 13°C con cielo parcialmente nublado, y un descenso pronunciado durante la noche hasta un mínimo de apenas 1°C, con el cielo ya completamente cubierto.

Pronóstico del tiempo: cómo sigue este lunes

Para mañana lunes, el organismo prevé una máxima algo mayor, de 15°C, aunque las noches seguirán siendo la parte más dura del día, con una mínima de 2°C y vientos leves del sector sur.

De cara al resto de la semana, ambos pronósticos marcan una tendencia similar: las temperaturas mínimas oscilarán entre los 4°C y los 7°C hasta el jueves, cuando se espera la máxima más alta del período, con 15°C.

El viernes la mínima volverá a bajar a 5°C, y recién hacia el sábado se prevé un salto más marcado en la temperatura nocturna, que treparía a 10°C, aunque con una máxima más moderada de 11°C. En cuanto al cielo, la semana combinará jornadas mayormente nubladas con algunas ventanas de sol parcial, sin que en ningún momento se registre probabilidad de lluvia.

Los vientos, según el SMN, se mantendrán en general leves, de entre 7 y 22 kilómetros por hora, con predominio de direcciones norte y noroeste durante el día, girando hacia el noroeste en las noches de mayor intensidad. No se prevén ráfagas significativas en ninguna de las jornadas relevadas.

Tomar precauciones

Desde ambos organismos recomiendan extremar los cuidados durante las primeras horas de la mañana y en la noche, cuando el descenso térmico es más pronunciado y aumenta el riesgo de heladas en las zonas rurales y periurbanas de la provincia.

Con un panorama estable pero frío, la semana que se viene en la región promete jornadas típicas de pleno invierno patagónico: sin sobresaltos en materia de lluvias, pero con la recomendación de no bajar la guardia frente al frío nocturno, que en más de una madrugada rozará el cero grado.