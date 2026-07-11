Se le empañó el parabrisas, perdió el control y terminó colgado sobre la Ruta 22

Un camión quedó atravesado sobre una barrera de hormigón en la bajada hacia el derivador en sentido a Cipolletti.

El camionero perdió la visibilidad y terminó colgado sobre un margen de la Ruta 22 en sentido Allen - Cipolletti.

Un camión protagonizó un siniestro vial este sábado, minutos antes de las 8, en la bajada del Tercer Puente, a la altura del derivador del Cruce Primero de Mayo, en sentido Allen–Cipolletti .

Según se informó, el conductor manifestó que la falta de calefacción en la cabina provocó el empañamiento del parabrisas , lo que redujo considerablemente su visibilidad durante la maniobra hacia el cruce vial.

Al intentar guiarse únicamente por las líneas de demarcación de la calzada, el chofer perdió la referencia exacta del trazado y terminó montando la barrera de hormigón tipo New Jersey, que separa los carriles en ese sector de la traza.

Sobre esa estructura de contención, el camión recorrió aproximadamente 50 metros antes de detenerse por completo, quedando literalmente colgado sobre el cordón de cemento sin poder continuar la marcha por sus propios medios.

En el lugar trabajó el Cuerpo de Seguridad Vial de Cipolletti. (Foto: gentileza)

Sin heridos y con rápida respuesta

No se registraron personas lesionadas en el hecho y el conductor no requirió asistencia médica en el lugar, más allá del susto inicial que generó la maniobra descontrolada sobre la banquina.

En el sitio trabajó de inmediato el Cuerpo de Seguridad Vial de Cipolletti, que dispuso el corte parcial de la circulación mientras se aguardaba la llegada de una grúa para retirar el vehículo varado.

Una vez removido el camión, el tránsito pudo normalizarse en ambos sentidos, aunque la maniobra generó demoras y un fuerte cuello de botella durante la primeras horas del día.

La ruta 22 entre Cipolletti y Fernández Oro, uno de los sectores de mayores reclamos.

La Ruta 22, en la mira de la provincia

El Gobierno de Río Negro avanza en la definición del plan con el que buscará asumir el control de dos de los corredores más transitados de la región: las rutas nacionales 22 y 151.

La decisión apunta a gestionar ante Nación la transferencia de ambos trazados, actualmente bajo jurisdicción nacional, en medio de históricos reclamos por el deterioro que presentan distintos tramos de la traza.

El proyecto contempla dos corredores estratégicos para la economía regional: la Ruta 22 entre Río Colorado y Cipolletti, y la Ruta 151 entre Cipolletti y el límite con La Pampa.

Se trata de vías que concentran tránsito pesado, transporte productivo y miles de desplazamientos diarios entre los valles de Río Negro y Neuquén, además de accesos urbanos críticos.

Se aguarda el inminente traspaso de las rutas 22 y 151 de Nación a la Provincia. Anahi Cárdena

Un tramo crítico entre Fernández Oro y Cipolletti

El mayor caos vial se concentra entre Fernández Oro y Cipolletti, donde los avances de obra quedaron estancados y representan hoy un verdadero dolor de cabeza para los automovilistas que circulan a diario.

No sólo por los obstáculos físicos que presenta el tramo, con pozos, desvíos y señalización deficiente, sino también por el riesgo concreto que implica circular por ese sector de la traza.

De concretarse el traspaso, en el corto plazo según indican, la reparación y finalización de este tramo crítico quedaría como agenda prioritaria para la provincia, que asumiría la responsabilidad directa sobre su mantenimiento.

Por el momento, resta que se concrete la firma definitiva del convenio entre Nación y Río Negro para que la transferencia de ambos corredores viales sea efectiva.