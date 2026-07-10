Alcoholemias positivas y controles de drogas en los accesos a Cipolletti

Con el inicio del fin de semana largo, la Policía de Río Negro llevó adelante un amplio operativo que mantendrá en distintas localidades.

La Policía de Río Negro llevó adelante un amplio operativo en los accesos a Cipolletti y rutas nacionales.

La Policía de Río Negro desplegó un amplio operativo preventivo en distintos puntos estratégicos de la provincia , en el inicio del fin de semana largo y del receso invernal , con controles simultáneos sobre las principales rutas nacionales.

El dispositivo fue coordinado por la División Toxicomanía y Leyes Especiales, con apoyo de áreas especializadas, en un contexto de fuerte incremento del tránsito vehicular, impulsado por el movimiento turístico y los viajes familiares típicos de esta época del año.

Los procedimientos se concentraron en los principales corredores viales , donde se registra el mayor caudal de circulación. Los puestos se instalaron sobre la Ruta Nacional 3 en Viedma, la Ruta Nacional 22 en General Roca y Cipolletti , y la Ruta Nacional 40 en Bariloche y El Bolsón.

La distribución de los operativos permitió cubrir de manera estratégica los accesos más transitados de la provincia, reforzando la presencia policial en puntos considerados clave para la prevención de delitos y el control del tránsito.

Desde las primeras horas de la jornada se observó un incremento sostenido en la circulación, con familias, turistas, transportistas y colectivos de larga distancia desplazándose por las rutas rionegrinas, lo que motivó el despliegue de los controles preventivos.

Trabajo coordinado y presencia de unidades especiales

El operativo contó con la intervención de la Sección Canes, cuyos perros especialmente entrenados participaron en tareas de inspección, aportando herramientas clave para la detección de sustancias ilegales en vehículos y cargas.

También intervino el Departamento Sustracción de Automotores, que llevó adelante verificaciones orientadas a detectar irregularidades en la documentación vehicular y posibles pedidos de secuestro, fortaleciendo así el control integral sobre los rodados.

Los controles alcanzaron a automóviles particulares, camiones de carga y unidades de transporte de pasajeros. Los procedimientos se desarrollaron de manera ágil y dinámica, con el objetivo de no generar demoras ni afectar la normal circulación en rutas.

Cipolletti: controles reforzados y presencia vial

En Cipolletti, a los operativos provinciales se sumaron agentes del Cuerpo de Seguridad Vial, quienes realizaron fiscalizaciones en distintos puntos de la ciudad y sus accesos, en el marco de un cronograma especial por el fin de semana largo.

Además, las autoridades confirmaron que durante los próximos días continuarán los controles en conjunto con áreas de Bromatología, con el fin de ampliar el alcance de las inspecciones y reforzar la seguridad en distintos aspectos vinculados a la circulación.

Según el balance oficial, durante la primera jornada de operativos en Cipolletti se controlaron un total de 213 vehículos, entre automóviles particulares, transporte de carga y unidades de larga distancia que circulaban por la región.

Como resultado de estos controles, se labraron siete infracciones policiales, se registraron dos retenciones de licencias nacionales de conducir, una falta por cédula de identificación no vigente y tres casos vinculados a alcoholemia.

En detalle, se detectaron dos alcoholemias positivas y un caso adicional de alcoholemia positiva ante la negativa del conductor a someterse al test correspondiente. Estos controles se realizaron durante horarios nocturnos, junto a personal de la Agencia de Seguridad Vial.

Prevención y continuidad de los operativos

Desde la Policía destacaron que, más allá de las infracciones detectadas, la primera jornada de controles se desarrolló sin mayores novedades, lo que refleja un comportamiento general adecuado por parte de quienes transitaron por las rutas.

El objetivo central de estos operativos es fortalecer la prevención y desalentar cualquier tipo de actividad ilícita, manteniendo una presencia activa del Estado en los corredores más transitados durante uno de los períodos de mayor movimiento del invierno.