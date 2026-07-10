Alerta amarilla por lluvia en Cipolletti: qué dice el pronóstico extendido para los próximos días

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por lluvias en la región. Conocé el estado del tiempo para Cipolletti en las próximas jornadas.

Llegó la lluvia a Cipolletti. Qué dice el pronóstico para el fin de semana.

La lluvia se hizo presente en la región y se espera que llueva con intensidad durante el transcurso de este viernes 10 de julio. El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por lluvias que afecta al Departamento General Roca , por lo que se solicita a los vecinos de Cipolletti extremar las precauciones al circular.

Para este viernes, la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) pronostica un panorama cubierto de precipitaciones. Durante el día se esperan lluvias y chaparrones aislados, con una temperatura máxima de 6°C y vientos desde el este a 7 km/h , acompañados de ráfagas de hasta 22 km/h .

Hacia la noche de este viernes, las condiciones se mantendrán similares con lluvias débiles y dispersas. La temperatura mínima descenderá hasta los 3°C , mientras que el viento soplará desde el sudeste a 9 km/h con ráfagas de 19 km/h .

El SMN emitió un alerta amarilla por lluvias para el Alto Valle. Pronosticó que el área será afectada por lluvias persistentes con valores de precipitación acumulada entre 10 y 30 milímetros. "No se descarta precipitación en forma de lluvia y nieve mezclada en las zonas de más elevadas", se consignó.

El pronóstico para el fin de semana

El sábado 11 de julio continuará con el cielo cubierto durante el día y mayormente cubierto por la noche. La temperatura máxima alcanzará los 10°C y la mínima caerá a los 2°C, con vientos leves provenientes del sudoeste y oeste.

Para el domingo 12 de julio, el cielo se mantendrá entre cubierto y mayormente cubierto. Se prevé un leve ascenso de la temperatura máxima, que llegará a los 12°C, mientras que la mínima registrará 1°C. Los vientos soplarán desde el noroeste y el noreste de forma moderada.

Tendencia para el inicio de la próxima semana

El lunes 13 de julio persistirá el cielo cubierto en Cipolletti. La temperatura máxima se elevará a los 14°C y la mínima será de 4°C. Durante la noche, se espera un incremento en la intensidad del viento, con ráfagas que podrían alcanzar los 39 km/h.

El martes 14 de julio y el miércoles 15 de julio registrarán las temperaturas más altas del periodo, con máximas de 15°C. Sin embargo, las nubes no darán tregua y el cielo continuará completamente cubierto.

El viento cobrará mayor protagonismo promediando la semana. Particularmente el martes 14 de julio, se estiman vientos sostenidos de entre 37 km/h y 39 km/h, con ráfagas intensas que alcanzarán los 56 km/h tanto de día como de noche. El miércoles 15 de julio, las ráfagas mermarán paulatinamente hasta los 43 km/h en el día y 17 km/h hacia la noche, cerrando la jornada con una mínima de 1°C.