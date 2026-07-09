Una densa nube de humo que se observa en Cipolletti: ¿qué pasó?

Desde media mañana se observa una columna de humo hacia el oeste y la salida de un camión de bomberos de Cipolletti generaron inquietud.

Una densa columna de humo se observa a lo lejos desde cualquier punto de Cipolletti y desde el cuartel de Bomberos Voluntarios local partieron camiones, pero no se escucharon sirenas, por lo que muchos cipoleños se preguntan qué ocurrió durante la mañana de este jueves.

El humo, que se observa a lo lejos, hacia el oeste, es producto de un incendio de importantes dimensiones que afectó a Sakura, un reconocido comercio de la ciudad de Neuquén dedicado a la venta de materiales e insumos para la construcción y el hogar. El siniestro ocurrió en el depósito ubicado sobre calle Padre Mascardi, a pocos metros de San Martín, y generó preocupación entre vecinos y comerciantes de la zona.

La presencia de las llamas y una intensa columna de humo llamó rápidamente la atención de las personas que circulaban por el sector. El incendio también obligó a extremar las precauciones en una zona de intenso movimiento vehicular y comercial.

Sebastián Fariña Petersen

En el lugar se desplegó un importante operativo para combatir el incendio y evitar que las llamas avanzaran hacia otros sectores del inmueble o construcciones cercanas. Las tareas se concentraron en controlar el fuego, enfriar la estructura y reducir los riesgos derivados de los materiales almacenados dentro del comercio.

Los primeros en notar lo que ocurría fueron los vecinos del sector, quienes comenzaron a dar aviso a Bomberos desde las 10:30. Los primeros en acudir fueron dos patrulleros que arribaron alrededor de las 10:45 y minutos después los primeros camiones de Bomberos. Sobre el mediodía, una dotación de Bomberos de Cipolletti se sumó al combate del fuego.