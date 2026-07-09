Se puso la 10 y no era Lionel Messi: lo atraparon con un revólver luego del triunfo de Argentina

Un vecino alertó que un sujeto acompañado de una mujer merodeaba un auto de manera sospechosa. La Policía lo sorprendió con un arma de fuego.

El hombre atrapado en Cinco Saltos con un revólver calibre 32. Fue detenido por el delito de "portación ilegal de arma de fuego".

Un hombre que llevaba un arma de fuego fue detenido en Cinco Saltos . Fue el martes poco antes de las 21, cuando se estaban acallando los festejos por el triunfo del Equipo argentino en el mundial de fútbol.

El procedimiento se produjo luego de que un vecino alertara que sobre la calle Brentana, que corre en paralelo a la Ruta Nacional 151, frente al sector posterior del CET 5, el Centro de Educación Técnica.

El testigo, advirtió que andaba un hombre exhibiendo un arma de fuego tipo revólver, y que circulaba en un auto Ford Focus color blanco, acompañado por una mujer.

Una patrulla de la Comisaría 7ma se trasladó hasta el lugar y efectivamente, se encontraron con la pareja.

Pero el sujeto -que vestía una camiseta de la Selección Nacional con el 10 de Messi- al advertir la presencia de los uniformados, sacó de entre sus prendas de vestir un objeto metálico y lo arrojó hacia el interior del canal de riego que se encuentra entre la ruta y la calle. Sin embargo, los efectivos advirtieron la maniobra y constataron que lo que había descartado era un revolver calibre 38 largo, planteado con cachas de madera.

Posteriormente verificaron que el arma tenía municiones detonadas y otras completas. Como consecuencia del hallazgo, ambas personas tras ser identificadas fueron demoradas y trasladadas a la dependencia de la fuerza, donde el hombre luego pasó a quedar detenido por el delito de “portación ilegal de arma de fuego” y a disposición de la Fiscalía de turno. Mientras que tanto el revólver como el auto fueron secuestrados. Personal del Gabinete de Criminalística se constituyó en el sitio del operativo, donde realizó los trabajos periciales de rigor.

Un detenido armado durante los festejos

Poco antes de que detuvieran a la pareja y les secuestrara el arma y el auto, la policía de Cinco Saltos había realizado un procedimiento en la zona céntrica mientras se desarrollaban los festejos por el triunfo mundialista. La actuación de los uniformados se inició luego de que también recibieran un llamado de un vecino, que alertó que dos sujetos peleaban en el sector del anfiteatro municipal, y que habían exhibido armas blancas.

Los policías que concurrieron para frenar el enfrentamiento lograron observar que uno de los peleadores había salido corriendo por la calle 9 de Julio, por lo que los uniformados salieron tras él. La persecución fue breve, porque a pocos metros, entre San Martín y Roca, atraparon a uno los agresores, quien tenía en su poder un cuchillo, de unos 25 centímetros de largo, con una vaina de cuero.

El sujeto detenido en Cinco Saltos, acusado de intentar apuñalar a otro hombre, tuvo que se reducido por policías. Captura video

El procedimiento fue complicado, porque el sujeto se mostraba sumamente hostil y se resistía al arresto. Sin embargo, la aparición de otros uniformados que habían sido alertados por el suceso permitió que lo redujeran y le quitaran el cuchillo.

Un video tomado por un testigo, publicado en el Facebook de Seny Radio mostró ese momento del procedimiento, y permite escuchar lo desaforado que se encontraba el sujeto, que gritaba insultos y hostilidades hacia el personal. De inmediato una gran cantidad de gente se reunió en el lugar.

La comisario Diana Rodríguez, jefa de la unidad 7ma, confirmó la detención y el secuestro del puñal. Aclaró que el otro involucrado aún no pudo ser ubicado. El arrestado había quedado a disposición del Ministerio Público Fiscal.