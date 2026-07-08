Se entregó el otro acusado de asesinar a Agustín Flores: fue imputado y quedó en prisión preventiva

Es el segundo detenido de haber matado de un tiro en la cabeza a la víctima. El otro es Marcelo Miguelez. Aún no se determinó cual de los dos efectuó el disparo mortal.

Juan Valentín Quidel, de 19, fue imputado y quedó en prisión preventiva por el homicidio de Valentín Flores. La Fiscalía pidió no difundir su rostro porque restan medidas de prueba.

La jueza de Garantías María Agustina Bagniole imputó a Juan Valentín Quidel, de 19 años de edad, por el asesinato de Agustín Flores (20) ocurrido durante la madrugada del último viernes 26 de junio frente al barrio Managua de Cipolletti. Además le impuso cuatro meses de prisión preventiva.

Es el segundo detenido por el sangriento ataque a balazos que terminó con la vida de la víctima. Pocas horas después del hecho había sido atrapado Marcelo Fernando Miguelez , de 23 años.

Mientras que Quidel permaneció prófugo hasta la noche del martes, cuando se entregó acompañado por su abogado defensor, Iván Chelia .

Ambos está acusados por el delito de "homicidio agravado por el uso de arma de fuego". La investigación continúa abierta, y aún se debe determinar quién de los dos realizó el disparo mortal, de una ráfaga que efectuaron. Las pericias lo tendrán que definir.

Un ataque con al menos 15 disparos

En la audiencia de formulación de cargos realizada en la sede judicial local, el fiscal del caso Diego Vázquez y el fiscal jefe Santiago Márquez Gauna expusieron que el hecho sucedió alrededor de la 1:10 de la madrugada en inmedaciones de la esquina de las calles Jorge Newbery y Antonio Turrín. Según la acusación, Quidel y Miguelez llegaron al lugar en una moto y descendieron del vehículo tras un acuerdo previo para distribuir sus tareas.

La fiscalía acreditó de forma preliminar que los involucrados avanzaron a pie y uno de ellos efectuó al menos 15 disparos de forma temeraria hacia un grupo de personas que se encontraba alrededor de un tacho donde habían encendido fuego. En base a los indicios recolectados hasta el momento, utilizaron un arma calibre 9 milímetros, considerada de guerra, sin tener autorización para portarla. Uno de los proyectiles impactó en la cabeza de la Valentín, provocándole lesiones severas que causaron su fallecimiento posteriormente en el hospital local. Tras el ataque, los agresores escaparon en la misma moto en la que habían llegado.

Estefania Petrella

El sustento probatorio presentado por la parte acusadora incluye testimonios de familiares, allegados y testigos presenciales, además de informes técnicos elaborados por el Cuerpo de Investigaciones Judiciales, el área de Criminalística y la información de la policía que participó del procedimiento.

También se incorporaron los resultados de los allanamientos, las constancias médicas del hospital asistencial y el informe preliminar de la autopsia realizada en la Morgue Judicial de General Roca.

Los fiscales fundamentaron el pedido de prisión preventiva de Quidel en la existencia de riesgos procesales de fuga y de entorpecimiento de la investigación, dado que aún resta tomar declaración a testigos, y en libertad se corre el riesgo que intente interferir en esos testimonios.

Marcelo Miguelez ya había sido detenido por el crimen de Agustín Flores. Estefania Petrella

Por su parte, el abogado defensor Iván Chelia, no opuso objeciones a la formulación de los cargos ni a la medida cautelar, manifestando únicamente que trabaja en una teoría del caso diferente. Solo pidió que trasladen lo más pronto posible al joven, que está detenido en la Comisaría 26 de Fernández Oro, a un Establecimiento Penal, aunque recalcó que se evite el 2 de Cipolletti por cuestiones de seguridad.

Finalmente, la jueza Bagniole resolvió que se cumplían todos los requisitos legales exigidos para habilitar formalmente la investigación penal. La magistrada otorgó a las partes un plazo de cuatro meses para el desarrollo de la investigación preparatoria y ordenó que el imputado permanezca detenido bajo prisión preventiva durante el mismo período.

La hipótesis del hecho

De acuerdo a lo que se indicó en la audiencia de imputación de Marcelo Miguelez, efectuada el 29 de junio último, el ataque habría sido motivado tras una pelea que los acusados e integrantes del grupo que se encontraba en torno al fuego habían mantenido el sábado previo en el boliche KPLA, ubicado en pleno centro de Cipolletti. Luego de ese evento se habrían registrado un cruce de amenazas a través de las redes sociales. Miguelez entregó su celular con el código de desbloqueo, el que iba s ser peritado por la OITEL (Oficina de Investigación en Telecomunicaciones).

En tanto que el celular de Quidel aún no pudo ser hallado, y es considerado clave para determinar la responsabilidad en la balacera fatal.

Por otra parte, por pedido del Ministerio Público Fiscal, se resolvió restringir a los medios de comunicación y periodísticos la difusión de imágenes del imputado dado a que restan medidas de prueba a realizar. Entre ellas aparecen ruedas de reconocimiento.