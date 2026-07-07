Lo interceptaron en un control policial y recibió un mensaje que lo delató

Fue el lunes en Fernández Oro. Agentes que realizaban patrullajes frenaron a un motociclista y un inesperado Whatsapp lo dejó en evidencia.

Un inesperado giro adquirió un control rutinario que efectuaba personal de la Brigada Motorizada de Apoyo (BMA) de Fernández Oro cuando detuvieron a un motociclista que, al ser requisado, le encontraron envoltorios con cocaína y marihuana y un monto de dinero que, hace presumir, vendía drogas a la manera delivery.

Pero lo insólito fue el motivo por el que los policías comenzaron a sospechar, y que podría convertirse en una prueba que le agrave la incriminación.

El operativo se realizó el lunes alrededor de las 20:20 cuando el personal policial que realizaba recorridas de prevención por la calle Fernández Oro, que corre en paralelo a pocas cuadras de Maestro Espinoza, divisaron una Honda Wave color blanco.

Un movimiento llamativo en el conductor hizo que los policías acentuaran su atención en él: había hecho un intento para ocultar algo entre sus pertenencias.

De inmediato los efectivos procedieron a interceptarlo para su identificación. En principio el sujeto manifestó que no tenía el DNI físico, aunque aclaró que lo podía exhibir en la aplicación Mi Argentina.

Ahí se produjo el providencial hecho que lo dejó en evidencia: al momento de manipular el teléfono para mostrar su identidad le ingresó un mensaje que preguntaba “¿A cuánto tenés el g?”, lo que llevó a presumir al personal que se trataba de una operación ilegal.

La consulta recibida por el sujeto, advertida por los uniformados, les hizo incrementar la suspicacia, por lo que procedieron a realizarle una requisa de urgencia tanto en forma personal como al vehículo.

Y precisamente, bajo el asiento, encontraron un estuche de antojos que al abrirlo tenía cinco bolsas de nylon. Tres de color blanco contenían una sustancia del mismo color que resultó ser cocaína, mientras las restantes dos eran negras y tenían marihuana. Además en el mismo lugar llevaba un monto de dinero no precisado.

Por tal motivo el hombre fue trasladado a la Comisaría 26 en calidad de demorado, informó el comisario Miguel Elifonzo, jefe de la unidad. Asimismo, agregó que consultaron al sistema del Comando Radioeléctrico 911 para verificar la situación del legal tanto del hombre como del vehículo, pero no surgieron novedades. De todos modos, había quedado en calidad de resguardo.

En cuanto al hallazgo de los estupefacientes, le dieron intervención al Juzgado Federal Roca, quien dispuso su secuestro y el inicio de una causa por transgredir la Ley 23737, que sanciona la tenencia y venta de drogas.