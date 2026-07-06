Otra denuncia por acoso sexual en la policía rionegrina es derivada para su tratamiento en el fuero laboral

La nueva causa se inició por hechos que habrían sucedido en una dependencia de la zona de Campo Grande e involucra a un jefe de la fuerza. Días atrás ocurrió un caso similar también en la región.

Otro caso de presunto acoso en el ámbito de la policía rionegrina se conoció recientemente en una dependencia de la zona de Campo Grande.

Un nuevo caso de acoso sexual se denunció en el ámbito de la policía rionegrina. Los hechos habrían ocurrido en la zona de Campo Grande , donde el Juzgado de Paz al iniciar el tratamiento dispuso la remisión urgente de la acusación para la intervención de la Cámara del Trabajo de Cipolletti. La causa fue impulsada por una mujer integrante de la fuerza contra un superior jerárquico que presta funciones en la misma dependencia.

La presentación se efectuó en el marco de la Ley 26.485 de Protección Integral a las Mujeres. Según surge del fallo, la mujer denunció situaciones ocurridas en una comisaría del Alto Valle, donde cumple funciones. La persona denunciada se incorporó recientemente a la misma guardia y posee una jerarquía superior dentro de la estructura policial.

En la resolución, el juzgado describió que del relato de la denunciante surgió “con claridad una situación de acoso sexual y violencia de género en el ámbito laboral”. Se mencionó también conductas de intimidación, contacto físico no consentido y proximidad física excesiva, además de un hecho puntual que, según la denuncia, afectó su integridad sexual y física mientras cumplía funciones.

La jueza de Paz también señaló que el caso debía analizarse con perspectiva de género, debido al contexto laboral y a la relación jerárquica entre las personas involucradas. En ese punto, la resolución indicó que la estructura de la Policía de Río Negro presentaba una asimetría de poder, ya que la persona denunciada tenía un grado superior al de la denunciante.

El fallo citó el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la violencia y el acoso, ratificado por Argentina mediante la Ley 27.580. También mencionó la Ley 26.485 y la Convención de Belém do Pará como normas vinculadas con la protección de las mujeres frente a situaciones de violencia.

Sin embargo, el juzgado evaluó que la modalidad de los hechos denunciados correspondía al ámbito laboral. Por ese motivo, analizó las reglas de competencia aplicables y citó la Acordada 15/2022 del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro, junto con el Código Procesal de Familia y la normativa laboral vigente.

Una cuestión de competencia

La resolución destacó que la Ley 5631, que regula el procedimiento laboral en Río Negro, prevé un trámite sumarísimo, específico y urgente para casos de violencia y acoso laboral. Además, señaló que la competencia para ese tipo de planteos corresponde a las Cámaras del Trabajo, según la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Con ese encuadre, el Juzgado de Paz resolvió que no debía continuar con la tramitación del expediente. La decisión judicial sostuvo que la especialidad de la materia desplazó la competencia del organismo, ya que las medidas que pudieran adoptarse tendrían impacto sobre la relación de empleo y la organización del servicio público policial.

La jueza dispuso la remisión urgente de todas las actuaciones a la Oficina de Tramitación Integral Laboral de la Cuarta Circunscripción Judicial. También ordenó que se informara a la denunciante que, para la continuidad del proceso ante el fuero laboral, debía contar con patrocinio letrado obligatorio. En caso de vulnerabilidad o falta de recursos, se le indicó la posibilidad de recurrir a la Defensa Pública gratuita. Además, el fallo ordenó comunicar lo resuelto a la autoridad a cargo de la dependencia policial donde se desempeñan las personas involucradas.

Otro caso y van...

En los últimos años se registraron varias denuncias por acoso dentro de la fuerza policial provincial. A principios de este mes se conoció un caso que se habría producido en una dependencia de la zona norte del Alto Valle, en el límite con La Pampa.

El hecho habría ocurrido durante un recorrido de prevención y el acusado fue un superior jerárquico que la acompañaba en la misión. En enero ocurrió otro episodio también en la región, y se responsabilizó a un sargento por acoso sexual y violencia de género.

En su declaración la mujer describió una serie de episodios como “tocamientos en hombros, espalda y proximidad física excesiva”. Pero además dijo que la trató de manerairrespetuosa y descortés, motivos que la llevaron a pedir ayuda a las autoridades. Del mismo modo, ambos expediente fueron derivados al fuero penal. También se registraron situaciones de manoseo y abuso. Algunos tuvieron sentencia judicial y otros están en trámite.