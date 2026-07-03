Madrugada violenta en Cipolletti: amenazó a un vecino con un cuchillo y fue detenido

Intentó entrar a una vivienda y amenazó a un hombre con un arma blanca. Exigía el pago de una supuesta deuda. Cuando vio a la Policía intentó huir.

El hombre fue detenido a metros de la vivienda a la que quería entrar por la fuerza.

Un hombre fue detenido durante la madrugada, luego de amenazar con un cuchillo a un vecino en un domicilio ubicado sobre calle Celedonio Flores , en Cipolletti . El procedimiento fue realizado por personal de la Subcomisaría 79 , tras un llamado al 911 que alertó sobre un sujeto que estaba pateando el portón de una vivienda.

Al arribar al lugar, los efectivos observaron al sospechoso alejándose del domicilio. Al intentar identificarlo, el hombre arrojó un elemento similar a un cuchillo , aunque fue reducido a pocos metros. La víctima manifestó que el sujeto se presentó para exigir el pago de una supuesta deuda , golpeó el portón de ingreso y luego lo amenazó exhibiendo un cuchillo tipo serrucho.

Personal del Gabinete de Criminalística intervino en el procedimiento y secuestró un cuchillo tipo tramontina con mango de madera, utilizado presuntamente durante el hecho. Además, se recibieron la denuncia penal a la víctima y las entrevistas al personal policial interviniente.

El aprehendido fue trasladado a la sede de la Subcomisaría 79 de Cipolletti, donde quedó a disposición de la Justicia en el marco de una causa por amenazas calificadas en grado de flagrancia.

Frustraron un robo en el barrio La Lucinda: lo atraparon dentro de la propiedad

Un nuevo hecho de inseguridad encendió las alarmas en Cipolletti, aunque esta vez el desenlace fue distinto: un delincuente entró a robar a una vivienda del barrio La Lucinda, pero terminó detenido antes de lograr escapar con el botín.

El procedimiento estuvo a cargo de efectivos de la Comisaría 45°, que actuaron rápidamente tras un llamado al sistema 911 RN Emergencias alertando sobre movimientos sospechosos en una vivienda de la zona. La advertencia de una vecina permitió que un patrullero llegara en cuestión de minutos hasta el domicilio señalado para verificar qué ocurría.

Con autorización de la propietaria, los uniformados ingresaron al inmueble y encontraron al sospechoso todavía dentro del terreno. Según informaron fuentes policiales, en ese momento ya tenía preparados varios elementos que acababa de sustraer. Entre ellos, confirmaron que llevaba una bicicleta y una riñonera con distintos objetos.