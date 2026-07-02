Temperaturas extremas en Cipolletti: qué cambia en el pronóstico para este viernes

Tras una madrugada gélida con temperaturas bajo cero, el tiempo dará un giro en las próximas horas y habrá cambios para mañana.

El frío congeló calles en Cipolletti y se torna riesgoso para automovilistas y peatones. Recomienda circular con precaución.

El invierno sigue mostrando su versión más cruda en Cipolletti y este jueves volvió a sentirse con fuerza desde las primeras horas del día.

La jornada transcurrió con cielo completamente despejado , una máxima que apenas alcanzó los 6°C y una noche que promete ser especialmente dura: se espera que la temperatura descienda hasta los -9°C , uno de los registros más bajos de los últimos días.

Aunque el viernes arrancará con temperaturas todavía muy bajas, el pronóstico anticipa algunos cambios en comparación con este jueves.

Durante el día, la máxima subirá levemente y alcanzará los 8°C, mostrando un pequeño alivio térmico para quienes deben salir temprano o circular durante gran parte de la jornada.

Sin embargo, el frío seguirá siendo protagonista durante la noche, cuando el termómetro volverá a caer y se ubicará cerca de los -2°C.

Atención al viento: aumenta con fuerza este viernes

Uno de los cambios más notorios llegará con el viento. Mientras este jueves las ráfagas se mantuvieron relativamente moderadas, con registros cercanos a 14 km/h durante el día, para el viernes se espera un aumento importante en la intensidad.

Las proyecciones indican vientos sostenidos de hasta 28 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 40 km/h durante la noche.

También cambia el cielo después de un jueves despejado

Otra diferencia importante entre ambas jornadas estará en el estado del cielo. Este jueves se mantuvo completamente despejado tanto durante el día como durante la noche, pero el viernes las condiciones comenzarán a modificarse.

Durante el día seguirá predominando el sol, aunque hacia la noche el pronóstico anticipa cielo cubierto.

Un cierre de semana con frío intenso

Si bien el viernes mostrará una leve suba en la temperatura máxima, el invierno seguirá marcando el ritmo en toda la región.

Las madrugadas bajo cero continúan siendo el dato dominante del pronóstico y obligan a extremar cuidados, especialmente durante las primeras horas del día y en rutas donde pueden formarse sectores con hielo sobre la calzada.

Por ahora, el abrigo seguirá siendo imprescindible en Cipolletti.