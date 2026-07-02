Frío bajo cero en Cipolletti: cinco escuelas sin agua por cañerías congeladas

Las primeras temperaturas bajo cero en la región impactaron en escuelas, donde el congelamiento de cañerías dejó sin agua a varios establecimientos.

El intenso frío que se hizo sentir este jueves en Cipolletti generó complicaciones tanto en los hogares como en instituciones educativas. Las temperaturas bajo cero provocaron el congelamiento de cañerías en al menos cinco escuelas, lo que obligó a suspender las clases durante el turno mañana.

La jornada comenzó con registros térmicos extremos que alcanzaron los -6°C en la ciudad y sus alrededores. Estas condiciones impactaron directamente en el funcionamiento de los servicios básicos, afectando el normal desarrollo de actividades en distintos puntos del Alto Valle.

Desde el Consejo Escolar confirmaron a LM Cipolletti que los inconvenientes se registraron en las escuelas 36, 234 y 262, además de las salas de jardín de las escuelas 45 y 262. En todos los casos, el problema fue el congelamiento de las cañerías.

A raíz de esta situación, los establecimientos se quedaron sin agua, no por falta de suministro, sino porque el hielo impidió el normal flujo dentro de las instalaciones. Esto obligó a las autoridades a suspender preventivamente las clases en el turno mañana.

Voceros del organismo indicaron que se trata de inconvenientes propios de las bajas temperaturas extremas que afectan a la región durante el invierno. Asimismo, señalaron que se monitorea la situación para determinar la normalización del servicio en el transcurso del día.

El fenómeno no fue exclusivo de Cipolletti. En la vecina localidad de Allen, la Escuela N° 80 también debió suspender las actividades matutinas por la falta de agua, mientras que una situación similar se registró en la Escuela 27.

E.C.P ESQUINAS CONGELADAS (5).JPG Durante la mañana de este jueves, persisten algunas intersecciones con hielo en la calzada. (Foto: ilustrativa) Estefania Petrella

Calles con hielo y tareas preventivas

En paralelo a los problemas en los establecimientos educativos, la ciudad presentó complicaciones en la vía pública. Varias esquinas y calles amanecieron con acumulación de agua congelada, lo que representó un riesgo para conductores y peatones.

Durante la noche del miércoles, personal de Protección Civil realizó tareas preventivas con el esparcimiento de sal en arterias principales de asfalto. Sin embargo, no todas las zonas pudieron ser cubiertas, por lo que persistieron sectores con hielo.

Desde el área municipal recomendaron circular con extrema precaución, especialmente durante las primeras horas del día, cuando las temperaturas son más bajas y el hielo se vuelve prácticamente imperceptible sobre la calzada.

Protección Civil invierno 2025 Cipolletti (1).png Protección Civil llevó adelante un operativo de esparcimiento de sal durante la noche del miércoles. (Foto: archivo)

Pronóstico: frío intenso y viento persistente

Las condiciones meteorológicas previstas refuerzan este escenario. Según la Autoridad Interinstitucional de Cuencas, la jornada se mantendrá con cielo despejado, pero con temperaturas mínimas bajo cero y una máxima estimada de apenas 6°C.

Además, se esperan vientos del sudoeste con velocidades entre 23 y 31 kilómetros por hora y ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h. Estas condiciones favorecen la persistencia del frío y la formación de hielo durante la madrugada.

Recomendaciones para evitar cañerías congeladas

Frente a este contexto, también se reiteraron recomendaciones para prevenir el congelamiento de cañerías en los hogares, un problema que se repite en distintos barrios de la ciudad durante las jornadas más frías.

Entre las principales medidas, se sugiere abrir levemente los grifos para permitir el movimiento del agua y reducir la presión interna. También se recomienda aplicar calor suave sobre las tuberías utilizando elementos seguros como secadores o toallas calientes.

Otra alternativa es el uso de productos específicos para descongelar cañerías, disponibles en el mercado. En todos los casos, se advierte evitar el uso de llamas directas o herramientas que puedan dañar las instalaciones.

Para prevenir futuros inconvenientes, especialistas recomiendan aislar adecuadamente las tuberías expuestas, especialmente en sectores sin calefacción. También se aconseja desconectar mangueras externas y drenar el agua acumulada.