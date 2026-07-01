Cortes de luz programados en Cipolletti: qué barrios se quedarán sin servicio este jueves

Edersa anunció interrupciones programadas por trabajos en la red eléctrica. Habrá sectores afectados en Cipolletti y Allen.

Edersa comunicó que los cortes son necesarios para avanzar con tareas de mantenimiento.

La distribuidora eléctrica Edersa informó que este jueves 2 de julio realizará tareas de mantenimiento y ampliación sobre las redes de media tensión, lo que obligará a concretar cortes programados de electricidad en sectores de Cipolletti y Allen.

Desde la empresa solicitaron a los usuarios tomar precauciones ante las interrupciones previstas durante la jornada.

En el caso de Cipolletti, el corte de energía se realizará entre las 12:00 y las 13:30 .

Las zonas afectadas serán:

La Falda

Chacra del Este

Don Jacobo

Los Robles

Los Patricios

El Alfar

Plaza Pueblo

Casas de La Falda

Sectores aledaños de esa zona

Además, la interrupción alcanzará a la planta de ARSA ubicada sobre calle Huechulafquen.

En Allen también habrá un corte programado

Por otra parte, en Allen los trabajos obligarán a suspender el servicio entre las 9:00 y las 10:00.

Los sectores alcanzados serán: Loteo Las Rosas, Diomedi, Los Jazmines, Los Juanes, Magisterio I y II, Bentata, Asociación Civil 24 Cuotas, Barrio 150 Viviendas y Galpón Shania.

Piden tomar precauciones

Desde Edersa remarcaron que los trabajos son necesarios para avanzar con tareas de mantenimiento y ampliación en el sistema eléctrico.

Por ese motivo, recomendaron a los vecinos de las zonas afectadas tomar las medidas necesarias para evitar inconvenientes durante el tiempo que dure la interrupción del servicio.