Cortes de luz programados en Cipolletti: qué barrios se quedarán sin servicio este jueves
Edersa anunció interrupciones programadas por trabajos en la red eléctrica. Habrá sectores afectados en Cipolletti y Allen.
La distribuidora eléctrica Edersa informó que este jueves 2 de julio realizará tareas de mantenimiento y ampliación sobre las redes de media tensión, lo que obligará a concretar cortes programados de electricidad en sectores de Cipolletti y Allen.
Desde la empresa solicitaron a los usuarios tomar precauciones ante las interrupciones previstas durante la jornada.
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Qué barrios de Cipolletti estarán sin luz
En el caso de Cipolletti, el corte de energía se realizará entre las 12:00 y las 13:30.
Las zonas afectadas serán:
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La Falda
Chacra del Este
Don Jacobo
Los Robles
Los Patricios
El Alfar
Plaza Pueblo
Casas de La Falda
Sectores aledaños de esa zona
Además, la interrupción alcanzará a la planta de ARSA ubicada sobre calle Huechulafquen.
En Allen también habrá un corte programado
Por otra parte, en Allen los trabajos obligarán a suspender el servicio entre las 9:00 y las 10:00.
Los sectores alcanzados serán: Loteo Las Rosas, Diomedi, Los Jazmines, Los Juanes, Magisterio I y II, Bentata, Asociación Civil 24 Cuotas, Barrio 150 Viviendas y Galpón Shania.
Piden tomar precauciones
Desde Edersa remarcaron que los trabajos son necesarios para avanzar con tareas de mantenimiento y ampliación en el sistema eléctrico.
Por ese motivo, recomendaron a los vecinos de las zonas afectadas tomar las medidas necesarias para evitar inconvenientes durante el tiempo que dure la interrupción del servicio.
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