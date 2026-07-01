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Cortes de luz programados en Cipolletti: qué barrios se quedarán sin servicio este jueves

Edersa anunció interrupciones programadas por trabajos en la red eléctrica. Habrá sectores afectados en Cipolletti y Allen.

Edersa comunicó que los cortes son necesarios para avanzar con tareas de mantenimiento.

Edersa comunicó que los cortes son necesarios para avanzar con tareas de mantenimiento.

 Estefania Petrella

La distribuidora eléctrica Edersa informó que este jueves 2 de julio realizará tareas de mantenimiento y ampliación sobre las redes de media tensión, lo que obligará a concretar cortes programados de electricidad en sectores de Cipolletti y Allen.

Desde la empresa solicitaron a los usuarios tomar precauciones ante las interrupciones previstas durante la jornada.

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Qué barrios de Cipolletti estarán sin luz

En el caso de Cipolletti, el corte de energía se realizará entre las 12:00 y las 13:30.

Las zonas afectadas serán:

  • La Falda

  • Chacra del Este

  • Don Jacobo

  • Los Robles

  • Los Patricios

  • El Alfar

  • Plaza Pueblo

  • Casas de La Falda

  • Sectores aledaños de esa zona

Además, la interrupción alcanzará a la planta de ARSA ubicada sobre calle Huechulafquen.

En Allen también habrá un corte programado

Por otra parte, en Allen los trabajos obligarán a suspender el servicio entre las 9:00 y las 10:00.

Los sectores alcanzados serán: Loteo Las Rosas, Diomedi, Los Jazmines, Los Juanes, Magisterio I y II, Bentata, Asociación Civil 24 Cuotas, Barrio 150 Viviendas y Galpón Shania.

Piden tomar precauciones

Desde Edersa remarcaron que los trabajos son necesarios para avanzar con tareas de mantenimiento y ampliación en el sistema eléctrico.

Por ese motivo, recomendaron a los vecinos de las zonas afectadas tomar las medidas necesarias para evitar inconvenientes durante el tiempo que dure la interrupción del servicio.

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