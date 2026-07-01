Vuelve el "Frutazo" a Cipolletti: cuándo y dónde conseguir los productos

La Universidad Nacional del Comahue realizará una nueva edición del tradicional evento, una propuesta de extensión que vincula a productores regionales con la comunidad.

Cipolletti volverá a ser escenario de una propuesta que combina producción regional, compromiso social y construcción de memoria colectiva. Se trata de la XV edición del Frutazo de la Universidad Nacional del Comahue ( UNCO ), una iniciativa que a lo largo del tiempo logró consolidarse como un espacio de encuentro entre la universidad, el territorio y los actores productivos de la región.

El Frutazo no es solo una feria o espacio de intercambio comercial. Se trata de una experiencia de extensión universitaria que pone en diálogo distintos actores sociales con el objetivo de fortalecer vínculos y generar instancias de participación activa. En este sentido, la edición número quince reafirma el compromiso de la Universidad con los derechos humanos y la construcción de memoria colectiva.

La jornada forma parte del proyecto de extensión “El Camino de Leticia”, aprobado recientemente por el Consejo Superior, que propone una mirada integral sobre la memoria, el patrimonio y la participación comunitaria. A través de este tipo de iniciativas, la universidad busca trascender el ámbito académico tradicional y consolidarse como un actor clave en los procesos sociales y culturales del territorio.

Frutazo en unco (13).jpg La iniciativa acerca los productos regionales a la comunidad. Claudio Espinoza

Producción regional y protagonismo comunitario

Uno de los ejes centrales del Frutazo será, como en cada edición, la participación de productores y emprendedores locales. Durante la jornada, ofrecerán sus productos al público, promoviendo el consumo de alimentos regionales y fortaleciendo las economías locales.

A esta propuesta se suman los residentes de la Casa Leticia, quienes también compartirán y comercializarán producciones elaboradas dentro del espacio. Este aspecto cobra especial relevancia, ya que pone en valor el trabajo cotidiano que se realiza en el lugar, hoy convertido en residencia universitaria y sitio de memoria.

La iniciativa no solo fomenta el desarrollo económico a pequeña escala, sino que también visibiliza experiencias colectivas y solidarias que se construyen desde el territorio, con fuerte impronta comunitaria.

SFP Casa Leticia Cipolletti labrune noemi dictadura (21) El Frutazo tendrá ligar en Casa Leticia, ubicada en Villegas 775 de Cipolletti. Sebastián Fariña Petersen

Visitas guiadas y formación en territorio

Otro de los puntos destacados de la jornada será la participación de estudiantes de la carrera de Guía Universitario de Turismo. Ellos estarán a cargo de visitas guiadas gratuitas, abiertas a toda la comunidad, en las que se abordará la historia de la Casa Leticia, la vida de Leticia Veraldi y los procesos de resignificación patrimonial que se desarrollan en el lugar.

Estas actividades reflejan el enfoque de formación práctica que promueve la universidad, donde los estudiantes pueden aplicar sus conocimientos en contextos reales, vinculándose directamente con la comunidad. Al mismo tiempo, contribuyen a difundir la historia y el valor simbólico del espacio, fortaleciendo la memoria colectiva.

La actividad se desarrollará el viernes 3 de julio en la Casa Leticia, ubicada en Villegas 775, entre las 14 y las 18, con entrada libre y gratuita. En esta oportunidad, la jornada tendrá una significación especial al enmarcarse en el 49° aniversario de la desaparición forzada de Leticia Veraldi, figura emblemática cuya historia se mantiene viva a través de diversas acciones impulsadas desde el ámbito universitario.

Frutazo en unco (16).JPG El evento se desarrollará de 14 a 18 con entrada libre y gratuita. Claudio Espinoza

Un espacio que crece con cada edición

A lo largo de sus quince ediciones, el Frutazo logró consolidarse como una propuesta sostenida en el tiempo, con creciente participación y reconocimiento en la región. Su continuidad da cuenta del compromiso de estudiantes, graduados y docentes que impulsan estas iniciativas, entendiendo la extensión universitaria como una herramienta clave para transformar la realidad social.

En un contexto donde las universidades públicas enfrentan múltiples desafíos, este tipo de actividades refuerza su rol como espacios de producción de conocimiento, pero también como motores de integración social, cultural y económica.