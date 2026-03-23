Casa Leticia: la residencia estudiantil de Cipolletti convertida en un espacio de memoria

La casa de Noemí Labrune fue transformada para mantener el legado de la estudiante secuestrada en Alem y Villegas. Las diferentes actividades que se realizarán el 24 de marzo.

Noemí Labrune armó todo el proyecto para donar su vivienda a la UNCo y garantizar que sea una residencia estudiantil dependiente del Rectorado para que habiten estudiantes de diferentes carreras universitarias.

Una residencia estudiantil en la que confluyen estudiantes de diversas carreras de la Universidad Nacional del Comahue se transformó en un Espacio de Memoria , destinado a mantener vivo el legado de Leticia Veraldi , la estudiante secuestrada en la esquina de Alem y Villegas de Cipolletti el 4 de julio de 1977 durante la dictadura militar .

Se trata de la residencia estudiantil ubicada en Villegas 775 , la antigua casa de Noemí Labrune , militante histórica de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos ( APDH ) que donó a la Universidad Nacional del Comahue para que los estudiantes provenientes de pequeñas localidades tengan la oportunidad de formarse profesionalmente con la garantía de un techo.

La iniciativa de convertir la residencia estudiantil en un espacio de memoria fue un proyecto presentado por Labrune, con el objetivo de mantener viva la memoria de Leticia Veraldi . A partir de su fallecimiento en 2023 , su hija Betina renunció a sus derechos sucesorios y comenzó la transformación que hoy alberga a diez estudiantes universitarios .

Los estudiantes residentes de Casa Leticia

Matías Ocampo es uno de los estudiantes que habitan la Casa Leticia. El joven oriundo de San Patricio del Chañar, vive en la residencia desde el 2021 y estudia la carrera de contador público y profesorado en Ciencias Económicas, relata que la elección de vivir en la residencia fue una decisión consciente para formarse en materia de derechos humanos.

SFP Casa Leticia Cipolletti labrune noemi dictadura (11) La Casa de Leticia está habitada por 10 estudiantes, 5 mujeres y 5 varones. Sebastián Fariña Petersen

“Yo en lo personal decidí quedarme acá, porque me pareció bueno para mi formación. Porque se nos explica muy poco en la escuela y acá tenemos cursos intensivos con la APDH y nos explicaron un montón de cosas”, expresó Ocampo.

Una historia similar a la Lucía Pérez, estudiante de medicina que habita la casa desde 2022. La joven proveniente de Alvear, Mendoza que llegó a la región para continuar su formación profesional en la sede Toschi de la Universidad Nacional del Comahue.

Qué significa para los estudiantes habitar la Casa Leticia

“Yo pienso que estar acá es un privilegio, poder tener un espacio, un lugar donde vivir, donde estudiar. Además, es un lugar tranquilo, hay acompañamiento de los otros chicos. No recargamos a nuestras familias tanto económicamente, eso nos ayuda bastante” indicó Pérez.

“Me interpela porque yo vengo de un pueblito del interior, entonces venir acá, tener un espacio cerca de la facultad, es una oportunidad para cualquiera de los estudiantes que quieran venir acá” agregó la estudiante de medicina.

SFP Casa Leticia Cipolletti labrune noemi dictadura (14) Germán Fernández eligió Casa de Leticia por sus condiciones eco- sustentables con termotanque solar, biodigestor y un túnel canadiense para la regulación de la temperatura. Sebastián Fariña Petersen

Otro estudiante que reside en Casa de Leticia es Germán Fernández, nacido en Corrientes y radicado en Contralmirante Cordero, llegó a la residencia estudiantil en 2025 para estudiar Ingeniería Química. Atraído por las condiciones eco- sustentables del inmueble con termotanque solar, biodigestor y un túnel canadiense para la regulación de la temperatura, eligió la Casa de Leticia para habitar durante su etapa universitaria.

“Creo que tenemos un plus al vivir acá, es bastante enriquecedor tener este plus, un poco de historia y un poco de formación de pensamiento también. La materia de historia en las escuelas está bastante comprimida en el mal sentido y siento que se escapan muchas cosas que vas aprendiendo a lo largo de la vida” indicó Fernández.

SFP Casa Leticia Cipolletti labrune noemi dictadura (16) Emilia Campos, Trabajadora Social de Bienestar Estudiantil y responsable de mantener el proyecto de Noemí Labrune. Sebastián Fariña Petersen

La actualidad en materia de Derechos Humanos

Ante una actualidad política y social donde circulan discursos que cuestionan la importancia de los derechos humanos y el significado de la memoria de los 30 mil desaparecidos durante la última dictadura militar, los estudiantes residentes de Casa Leticia expresaron sus opiniones sobre esta realidad de retroceso en los derechos humanos.

“Es triste porque siento que hay un montón de derechos que se supieron conseguir y que hoy se ponen en debate y para mí eso es peligroso. Más cuando no hay un conocimiento verdadero del tema. Te lanzan un poco de información sin un contexto detrás y aprovechan eso como para decir cosas como que las universidades se dejan plata” indicó Ocampo.

Ocampo explicó que transitó toda su vida entre instituciones públicas y espacios estatales que le brindaron un techo, lo que representa una apertura a otras oportunidades de formación académica y en un futuro experiencias laborales.

SFP Casa Leticia Cipolletti labrune noemi dictadura (21) La Casa de Leticia, ubicada en Villegas 775. Sebastián Fariña Petersen

“Yo vengo de San Patricio del Chañar y voy desde los 45 días a la guardería, para que mi mamá pudiera trabajar. Toda mi formación fue escolarización pública y eso fue gracias a todos los derechos que hay. Por eso duele que se cuestionen esas cosas, es más fácil hablar cuando no viviste en otros contextos” agregó el estudiante de contador público.

La historia de Leticia Veraldi, la estudiante secuestrada en Cipolletti

Leticia Veraldi fue una joven alegre oriunda en la ciudad de Buenos Aires, colaboradora en acciones comunitarias y militante de la Juventud Guevarista. Ante el golpe de Estado de los militares en 1976, comenzó la persecución a las mentes idealistas y constructoras de un mundo más justo.

El secuestro de algunos compañeros de la Juventud Guevarista en la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA), sumó preocupación en el entorno de Leticia, por esta razón su madre se comunicó con Noemí Labrune, histórica militante de la APDH residente del Alto Valle para pedirle refugio para su hija adolescente.

SFP Casa Leticia Cipolletti labrune noemi dictadura (10) Matías Ocampo estudiante del profesorado en Ciencias Económicas relata que la elección de vivir en la residencia fue una decisión consciente para formarse en materia de derechos humanos. Sebastián Fariña Petersen

Emilia Campos, trabajadora social de Bienestar Estudiantil explicó: “Cuando su madre se comunica con Noemí, ella les dice bueno, la cuido, que venga a casa. Leticia vive durante un año y medio en esta casa. Noemí la esperaba todos los días junto a su hija Betina, que tenían la misma edad”.

“Ella tenía una bicicleta mágica porque se sentía que llegaba la alegría, donde llegaba ella desplegaba la lonita y enseguida armaba todo con los títeres y con la guitarra. Ella continuó realizando su acción política en Cipolletti pero sin militar en una agrupación o fuerza política”, indicó la trabajadora social.

SFP Casa Leticia Cipolletti labrune noemi dictadura (17) Noemí Labrune armó todo el proyecto para donar su vivienda a la UNCo y garantizar que sea una residencia estudiantil dependiente del rectorado para que residan estudiantes de diferentes carreras universitarias. Sebastián Fariña Petersen

La vida de Leticia en Cipolletti

Leticia comienza a vivir su adolescencia en Cipolletti, camina sus calles, transita sus barrios en bicicleta, realiza acciones comunitarias en un Jardín de Infantil a la vera de la Ruta 151 y asiste a la Escuela Manuel Belgrano, ubicado en pleno centro cipoleño.

Fue en esa escuela donde proyectaron un documental sobre las Fuerzas Armadas, en ese contexto, Leticia habría expresado en voz alta: “Esto no es así, eso es mentira”. Al parecer, ya había un trabajo de inteligencia que la había identificado previamente, pero este comentario habría confirmado las sospechas de su identidad.

Quienes conocieron a Leticia Veraldi resaltan su sensibilidad social. Quienes conocieron a Leticia Veraldi resaltan su sensibilidad social.

“Eso termina de confirmar su identidad, porque ya habían ido a la escuela a preguntar por ella, quién era, dónde vivía. El 4 de julio de 1977, un viernes, ella sale de séptima y vienen caminando con una amiga, se despiden en la esquina de Av. Alem y Villegas y no la vieron nunca más” relató Campos.

Nunca más se supo de Leticia Veraldi, pero Noemí Labrune construyó un proyecto que mantiene viva su memoria 50 años después de su secuestro. No sólo un lugar homenajeando su vida, sino también un espacio que le ofrece oportunidades a los estudiantes para acceder a la educación universitaria, y continuar su legado de mantener viva la memoria para que nunca más vuelva a suceder una época oscura como la última dictadura militar.