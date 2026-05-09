Amor tóxico: detenida por acosar a su ex novio y violar la restricción de acercamiento

La mujer ingresó sin autorización a la vivienda de su ex novio, pese a la medida cautelar vigente entre ambas partes. La joven terminó detenida por desobediencia judicial y violación de domicilio.

La mujer de 30 años intentó ingresar a la vivienda de su ex novio, pese a la prohibición de acercamiento vigente.

Una mujer de 30 años fue detenida durante la madrugada de este sábado 9 de mayo en General Roca , tras ingresar sin autorización a la vivienda de su ex novio , ubicada en la calle San Juan, pese a tener vigente una medida cautelar de prohibición de acercamiento . El tenso episodio derivó en un procedimiento policial y el inicio de actuaciones judiciales por desobediencia y violación de domicilio.

El operativo fue realizado por los efectivos de la Comisaría Nº21 , quienes acudieron al domicilio tras un llamado que alertada sobre una s ituación de conflicto. Al llegar al lugar, los agentes se entrevistaron con el denunciante y con los propietarios de la vivienda, quienes señalaron que la mujer ingresó al inmueble sin autorización y en un estado de alteración total.

Según informaron fuentes policiales, entre la mujer y su ex novio existía una restricción de acercamiento vigente para ambas partes, lo que refleja la intervención de la Justicia en una relación conflictiva.

La situación generó tensión cuando la mujer fue identificada y rechazó colaborar con los uniformados que llevaron adelante el procedimiento. Posteriormente, la mujer intentó abandonar la vivienda a bordo de una motocicleta.

patrullero bariloche La mujer intentó escapar a bordo de una motocicleta.

La mujer intentó escapar del lugar

Ante esta situación, los uniformados solicitaron apoyo de otro móvil policial para controlar el incidente y evitar que la mujer escapara.

Finalmente, los agentes lograron detener a la joven y se dispuso su traslado hacia la unidad policial, además del secuestro preventivo del rodado en calidad de resguardo.

La Fiscalía de turno dispuso el inicio de actuaciones judiciales por los delitos de violación de domicilio y desobediencia judicial. Además, ordenó que la acusada permanezca detenida hasta recibir nuevas directivas vinculadas a la causa.