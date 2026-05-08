Homicidio en Cervantes: imputaron al segundo cómplice del asesinato

El cómplice de Leonel Gallardo se entregó ayer jueves y hoy fue imputado por homicidio. Diversos testimonios lo identifican como uno de los autores del ataque mortal.

La causa que investiga el brutal asesinato de Santiago Drinovac en la localidad de Cervantes tuvo avances significativos en las últimas horas. Uno de los acusados que se encontraba prófugo , Ángelo Saúl Muñoz se entregó en los Tribunales de General Roca y hoy fue imputado por homicidio .

La audiencia de formulación de cargos se realizó esta mañana en el Poder Judicial de Roca , donde se formularon cargos por homicidio agravado por el uso de arma de fuego en carácter de coautor. Muñoz se entregó voluntariamente ante la justicia tras varios días de estar prófugo.

También se dispuso la medida cautelar de detención con prisión preventiva hasta el 5 de septiembre, plazo fijado para la investigación preparatoria.

La causa que investiga el asesinato del joven de 19 años ya tiene un detenido, Leonel Luis Gallardo, señalado por testigos como el responsable de disparar múltiples veces hacia la vivienda y herir de muerte al hombre.

audiencia judicial roca

El segundo cómplice se entregó voluntariamente ante la Justicia

Gallardo se entregó voluntariamente ante la Justicia el pasado martes 5 de mayo, tras pasar varios días fugado, después de protagonizar presuntamente la balacera mortal el jueves 30 de abril. Su cómplice, Ángelo Saúl Muñoz permaneció prófugo unos días más hasta presentarse en los Tribunales de Roca.

La investigación, liderada por la fiscal Vanesa Giardina, apunta a un ataque planificado. Según la reconstrucción del Ministerio Público Fiscal, el hecho ocurrió el pasado jueves 30 de abril, alrededor de las 16:30, en una vivienda ubicada en la intersección de las calles Malvinas Argentinas y Pasaje Favaloro, en el barrio 10 Viviendas.

De acuerdo con la acusación fiscal, los dos imputados se movilizaban en una moto Honda Wave blanca. Siguiendo un plan acordado previamente, interceptaron a Drinovac mientras se encontraba en la vereda junto a un amigo. Sin mediar palabra, uno de los atacantes extrajo un arma de fuego y efectuó al menos dos disparos.

homicidio en cervantes

Un plan previamente diagramado

Uno de los proyectiles impactó de lleno en el pecho de la víctima, provocándole la muerte poco después de ingresar al hospital de Roca tras un traslado de urgencia en ambulancia.

Tras el ataque, los sospechosos se dieron a la fuga, permaneciendo prófugos durante varios días. Sin embargo, la presión policial y los múltiples allanamientos realizados por el Cuerpo de Investigación Judicial obligaron a los acusados a cambiar de estrategia.

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Prisión preventiva para el primer detenido

En una audiencia realizada este jueves por la mañana, la Fiscalía formuló cargos contra el joven de 21 años detenido inicialmente. La calificación legal es severa: coautor de homicidio agravado por premeditación y por el uso de arma de fuego, además de portación de arma de guerra.

La fiscal jefa solicitó la prisión preventiva por un plazo de cuatro meses, argumentando que existe un claro peligro de fuga y riesgo de entorpecimiento de la investigación. "Aún no se ha podido dar con la moto, el arma, los celulares ni la ropa que llevaban el día del hecho", advirtió la fiscalía ante el juez de garantías. A pesar de que el acusado se presentó voluntariamente tras días de búsqueda, el Ministerio Público remarcó que su primera reacción fue huir y ocultar pruebas clave.