Asesinato en Cervantes: un sospechoso se entregó y el otro sigue prófugo

El hombre se presentó en los tribunales de Roca y quedó a disposición de la Justicia. Había sido identificado por testigos el día del asesinato.

El asesinato tuvo lugar el jueves 30 de abril a las 17:45 cuando dos jóvenes comenzaron a disparar contra una vivienda.

La calma del barrio 10 Viviendas de la localidad de Cervantes fue interrumpida cuando comenzó el estruendo de unos disparos, que marcaron el final trágico de un joven de apenas 19 años , víctima de una balacera . Los testigos del hecho, identificaron a dos jóvenes a bordo de una motocicleta, como los responsables del ataque fatal.

La víctima fue identificada por la Policía como Santiago Drinovac , un chico joven con toda la vida por delante, cuya vida fue arrebatada de forma violencia en el interior de una vivienda.

Fuentes de la investigación informaron que los responsables de la fatal balacera habían sido identificados como Leonel Luis Gallardo y Ángelo Saúl Muñoz.

Gallardo se entregó voluntariamente a la Justicia

Este martes, Gallardo se presentó voluntariamente en los Tribunales de General Roca y quedó detenido a la espera de formulación de cargos. Por otro lado, Ángelo Muñoz permanece prófugo y es intensamente por los agentes.

Según determinaron las primeras pericias, el arma utilizada en el ataque fue una pistola calibre 22. Los testigos del hecho habían señalado que la balacera fue ejecutada por dos personas y por eso se dictó la orden de captura para los dos jóvenes señalados el mismo día del hecho.

homicidio en cervantes La víctima fue identificada por la Policía como Santiago Drinovac.

El arma utilizada sería una pistola calibre 22

La fiscal a cargo de la causa, Vanesa Giardina, ha dispuesto una serie de medidas de rigor. En el lugar del hecho trabajó el Gabinete de Criminalística y el Cuerpo de Investigaciones Judiciales de General Roca para recolectar pruebas que permitan esclarecer la secuencia del ataque.

Santiago, un nombre que hoy se repite con dolor entre los vecinos de Cervantes, se encontraba en su domicilio cuando fue sorprendido por la violencia. Según los datos preliminares de la investigación, dos personas a bordo de una motocicleta Honda Wave blanca llegaron al lugar con un objetivo claro. Sin mediar palabras, uno de ellos abrió fuego.

Según un detallado testimonio que recibieron los investigadores, los agresores efectuaron dos disparos y se dieron a la fuga. Uno de los tiros impactó en el cuerpo de Santiago y le provocó heridas irreversibles.

Dolor por la muerte del joven de Cervantes

Quienes conocían a Santiago hoy lamentan la pérdida de un joven que recién comenzaba su etapa adulta. El impacto de una bala —presumiblemente de un calibre .22— fue suficiente para terminar con sus sueños. A pesar de los esfuerzos de quienes intentaron auxiliarlo y de la premura de la ambulancia que lo trasladó hacia el Hospital de General Roca, el daño era irreversible. Santiago ingresó al centro asistencial sin signos vitales. Su cuerpo no resistió la gravedad de la herida durante el trayecto y los médicos no pudieron reanimarlo.

COMISARÍA CERVANTES Cervantes llora la muerte de Santiago Drinovac, de tan solo 19 años. Policía Río Negro

En las calles de Cervantes, el hecho ha generado una mezcla de indignación y tristeza, al ver cómo un conflicto, cuyas causas aún se intentan establecer, se cobra la vida de un vecino tan joven. En redes sociales, fueron numerosos los mensajes en los que se reclama mayor presencia policial y seguridad en la ciudad.

La investigación del homicidio

La investigación, que quedó bajo la carátula de homicidio, ya tiene nombres señalados por testigos presenciales. La Policía busca intensamente a dos personas que testigos presenciales ubican no solo en la escena, sino con los roles que tuvieron en el ataque.

Los testimonios orientaron la búsqueda de los responsables hacia dos jóvenes y uno de ellos está señalado por testigos como el autor del disparo mortal. Las identidades se mantienen bajo reserva, para no interferir en la investigación, ya que aún no fueron imputados.

Mientras la Justicia continúa en la búsqueda de Ángelo Muñoz, el hombre que continúa prófugo, Cervantes llora a Santiago Drinovac. Su muerte no solo engrosa las estadísticas de violencia, sino que deja una familia destrozada y una comunidad que exige respuestas ante el asesinato de un joven de apenas 19 años.