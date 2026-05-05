Metió la mano en la riñonera al ver a la Policía y terminó detenido en plena plaza San Martín

Un gesto sospechoso frente a los efectivos cambió todo en cuestión de segundos durante un control en el centro de Cipolletti.

Durante un operativo de rutina, un hombre fue detenido en el centro de Cipolletti. Foto: Gentileza.

El episodio ocurrió durante la madrugada en la Plaza San Martín de Cipolletti , donde efectivos de la Comisaría 4° realizaban tareas de prevención .

En ese contexto, los uniformados identificaron a tres hombres que se encontraban junto a una motocicleta . Todo parecía rutinario hasta que un gesto encendió las alarmas.

Uno de los sujetos, al advertir la presencia policial, intentó extraer un elemento de su riñonera . La maniobra fue detectada de inmediato y motivó su aprehensión preventiva .

Tras el cacheo correspondiente, intervino el Gabinete Criminalístico para avanzar con las diligencias.

Un arma cargada y una moto secuestrada

Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron una pistola calibre 22 que tenía dos cartuchos. Además, la motocicleta en la que se movilizaban fue decomisada por falta de documentación.

WhatsApp Image 2026-05-05 at 15.26.17

Qué dispuso la Fiscalía

La Fiscalía de turno ordenó la detención del hombre por portación ilegal de arma de fuego. En tanto, los otros dos involucrados fueron demorados mientras se avanza con la investigación.

Desobedeció una orden judicial, huyó y chocó un patrullero

Un hombre que en diciembre pasado protagonizó una peligrosa persecución por las calles de Fernández Oro fue condenado a cumplir una pena de prisión efectiva, tras admitir su responsabilidad en una serie de delitos que incluyeron la violación de una orden judicial vigente en un contexto de violencia de género.

La sentencia se dictó en el Foro Penal de Cipolletti, donde el imputado reconoció haber incurrido en el delito de desobediencia a una orden judicial en concurso real con resistencia a la autoridad y daño calificado, en carácter de autor.

El hecho que derivó en la condena ocurrió el 19 de diciembre de 2025, alrededor de las 21:45. Según detalló el Ministerio Público Fiscal durante la audiencia, el hombre se presentó en la vivienda de su expareja, pese a tener vigente una prohibición de acercamiento dictada en el marco de una denuncia por violencia de género.

La situación fue advertida por la mujer, quien dio aviso a la Policía. Al arribar el primer móvil al lugar, el imputado decidió huir en su vehículo particular, dando inicio a una persecución a alta velocidad que atravesó distintos sectores de Fernández Oro.

Durante la fuga, el conductor no solo desobedeció las órdenes de detención, sino que además protagonizó maniobras peligrosas que pusieron en riesgo tanto su vida como la de terceros. En la intersección de Bahía Blanca y Los Rosales, impactó contra un patrullero, provocándole daños de consideración en la parte delantera. Lejos de detenerse, continuó la marcha.