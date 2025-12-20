Cinematográfica persecución policial a un violento transgresor y maniobras peligrosas: Qué se sabe

El exitoso procedimiento, en medio de un caso de violencia de género, se realizó en Fernández Oro. El auto pretendía escapar a toda velocidad.

Fue una persecución de película , con final feliz. Triunfaron los buenos, esta vez. Un sujeto que pese a contar con una prohibición de acercamiento vigente no cumplió las normas, pretendió darse a la fuga y eso derivó en un cinematográfico procedimiento en Fernández Oro que incluyó el despliegue de cuatro patrulleros y maniobras peligrosas del implicado.

El impactante episodio ocurrió la noche del viernes y finalmente el acusado resultó detenido en calle Iguazú , a la altura de Primeros Pobladores . Se vivieron momentos de tensión, en especial por la alta velocidad y el riesgo que asumió al volante el individuo en un intento de fuga frustrado.

El hombre, se supo, tenía exclusión del hogar y una prohibición de acercamiento. Pese a ello, emprendió la fuga a alta velocidad, realizando maniobras riesgosas tanto para su integridad como para la de terceros, y desobedeciendo reiteradamente las indicaciones policiales de detener la marcha.

Todo ocurrió en un sector donde se concentraba una gran cantidad de personas, lo que incrementó el nivel de alerta en la zona, como reportó el colega Amadeo Alzogaray que siguió de cerca el caso.

Cómo terminó la fuga y persecución

De acuerdo a la información oficial, momentos previos a la interceptación, a pocas cuadras del lugar, se habría levantado el capot del vehículo -un Fiat Uno blanco-, situación que alarmó aún más a los vecinos, ante el temor de que se produjera un hecho de mayor gravedad.

El procedimiento finalizó con la interceptación del rodado y la intervención policial correspondiente. Las actuaciones continúan bajo la órbita de la Justicia, en el marco de una causa vinculada al incumplimiento de medidas judiciales y conducción peligrosa.

La situación generó un fuerte impacto en el barrio debido a la violencia del accionar y al riesgo que implicó para quienes se encontraban en la vía pública.