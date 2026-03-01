"Vienen por Catriel": Daniela Salzotto abrió el Período de Sesiones 2026 con un contundente mensaje

La Intendenta llamó a la unidad y al trabajo conjunto frente a los desafíos de Catriel, incluida la posible reducción de más del 50% de las regalías hidrocarburíferas, y repasó los ejes de gestión para 2026.

La intendenta de la localidad rionegrina abrió las sesiones con un mensaje que busca unir a toda la comunidad. Foto: Municipalidad de Catriel.

En un discurso cargado de memoria, desafíos y llamado a la acción, la Intendenta de Catriel, Daniela Salzotto , inauguró el Período de Sesiones Ordinarias 2026 del Concejo Deliberante, destacando la necesidad de unidad, responsabilidad y trabajo conjunto ante un contexto nacional, provincial y municipal complejo.

A 50 años del golpe de 1976, Salzotto instó a que este año sea de construcción colectiva, superando intereses individuales o partidarios, y defendiendo los proyectos e intereses de Catriel , especialmente frente a la amenaza de una posible reducción de más del 50% de las regalías hidrocarburíferas . “La reducción de ingresos no afecta a una gestión, afecta a los vecinos y vecinas de Catriel”, remarcó la mandataria.

El mensaje fue acompañado por una convocatoria pública a todos los referentes políticos y actores históricos de la ciudad , en un gesto de unidad y gobernabilidad frente a la incertidumbre.

image

Principales ejes de gestión 2026

Planificación y Desarrollo: Diversificación productiva, posicionamiento de Catriel como polo productor, continuidad del reclamo por la Ruta Nacional 151, lanzamiento del Punto Digital, Escuela de Formación de Camioneros, llegada de carreras universitarias y avance para declarar al CRESU de interés nacional. Creación del Comité de Emergencia en el Consejo de Seguridad.

Economía y Finanzas: Renovación de la flota municipal y nuevo circuito interno de facturación para fortalecer el control del gasto.

Desarrollo Social: Continuidad del Plan Calor, entrega de kits escolares, acompañamiento a comedores, traslados médicos, sostenimiento de la residencia de adultos mayores, programas de reinserción comunitaria, refuerzo a situaciones de violencia de género y proyectos para niñez, cultura y deporte.

image

Servicios Públicos: Avance del programa Catriel Ilumina, reorganización del vertedero municipal y puesta en marcha de un sistema integral de reclamos.

Medio Ambiente: Forestación, reciclaje, fiscalización ambiental, protección animal, quirófano móvil y refugio transitorio municipal.

Obras Públicas: Gas para más de 45 familias en barrio Preiss, intervenciones en Mosconi y Santa Cruz, nuevo polideportivo en Acceso Norte, mejoras en terminal y hospital viejo, cordón cuneta y rampas de accesibilidad en distintos barrios.

Mensaje final: unidad frente a los desafíos

Con tono firme y movilizador, Salzotto concluyó su discurso con un mensaje que busca unir a toda la comunidad: “Vienen por nuestro querido Catriel. La respuesta tiene que ser unidad, responsabilidad y trabajo conjunto”.

El 2026 se perfila como un año de acción, defensa de la ciudad y consolidación de proyectos estratégicos, con la participación activa de vecinos, instituciones y actores políticos.