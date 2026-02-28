Legislatura de Río Negro: autoridades confirmadas y reparto de comisiones

Los legisladores rionegrinos definieron la continuidad de las autoridades de la cámara y consensuaron las comisiones. ¿Cómo quedaron y quiénes la integran este año?

La Legislatura de Río Negro definió a sus autoridades e integrantes de las comisiones de trabajo para el nuevo año.

En la antesala del inicio de las sesiones ordinarias, la Legislatura de Río Negro llevó adelante su sesión preparatoria y dejó definida la estructura de funcionamiento parlamentario para el nuevo período. Con acuerdos amplios entre oficialismo y oposición , se ratificaron autoridades y se conformaron las comisiones permanentes y especiales que serán clave para el tratamiento de proyectos durante 2026.

El dato político central fue la continuidad de las actuales autoridades del cuerpo. Silvia Morales (JSRN) fue confirmada como vicepresidenta primera , mientras que Pedro Dantas (PJ – Nuevo Encuentro) seguirá ocupando la vicepresidencia segunda . La propuesta fue impulsada por el bloque oficialista y contó con el respaldo unánime de los legisladores, en una señal de consenso institucional de cara a un año legislativo que se anticipa con agenda cargada.

La definición se dio en la previa a la apertura formal de sesiones ordinarias, prevista para este domingo 1 de marzo, cuando el gobernador Alberto Weretilneck brindará su discurso anual ante la Asamblea Legislativa. Allí se espera que trace los principales lineamientos de gestión y prioridades para el año en curso.

Comisiones permanentes: el mapa del trabajo legislativo

Uno de los puntos centrales de la sesión preparatoria fue la integración de las comisiones permanentes, ámbitos donde se debatirán y dictaminarán los proyectos antes de llegar al recinto.

En la Comisión de Cultura fueron designados Daniela Agostino, Maricel Cévoli, Ariel Bernatene, Silvia Morales, Natalia Reynoso, Fabián Pilquinao, Daniel Belloso, Aimé Kircher, Patricia Mc Kidd, Santiago Ibarrolaza y Roberto Moreno.

La Comisión de Asuntos Sociales estará integrada por Fabián Zgaib, Luis Ivancich, Roberta Scavo, Andrea Escudero, Silvia Morales, Ayelén Spósito, Marcela Rossio, Marcelo Szczygol, Ofelia Stupenengo, Gabriela Picotti y César Domínguez.

En tanto, la Comisión de Planificación, Asuntos Económicos y Turismo quedó conformada por Carlos Valeri, Yolanda Mansilla, Leandro García, Daniel Sanguinetti, Aimé Kircher, Magdalena Odarda, Gustavo San Román, Javier Acevedo, Juan Murillo Ongaro, Claudio Doctorovich y Marcela González Abdala.

Por su parte, la estratégica Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General estará integrada por Lucas Pica, Lorena Matzen, Alejandra Mas, María Andrea Escudero, Marcela González Abdala, José Luis Berros, Elbi Cides, Javier Acevedo, Juan Murillo Ongaro, Facundo López y Martina Lacour.

Finalmente, la Comisión de Presupuesto y Hacienda, clave en el análisis de recursos y gastos provinciales, quedó conformada por Soraya Yauhar, Ariel Bernatene, Fernando Frugoni, Lorena Yensen, Natalia Reynoso, Luciano Delgado Sempé, Pedro Dantas, Gustavo San Román, Juan Martín, María Laura Frei y Luis Noale.

Comisiones especiales: control, justicia y designaciones

Además de las comisiones permanentes, se definieron las integraciones de los cuerpos especiales, que cumplen funciones institucionales relevantes.

La Sala Acusadora y la Sala Juzgadora, encargadas de los procesos políticos y de control, fueron integradas por más de una veintena de legisladores cada una, representando la pluralidad de bloques. En paralelo, se designaron los miembros de la Comisión Acusadora con Facundo López, Lucas Pica, Silvia Morales, María Laura Frei y Ariel Bernatene como titulares, y sus respectivos suplentes.

También quedó conformado el Consejo de la Magistratura, con Facundo López, Lucas Pica y Juan Martín como vocales titulares, acompañados por sus suplentes.

Otro de los espacios clave es el Consejo para la designación de miembros del Superior Tribunal de Justicia, que tendrá participación de legisladores de distintos bloques, tanto en carácter de titulares como suplentes, reflejando el equilibrio político en un órgano estratégico para el sistema judicial.

Por último, se establecieron la Comisión de Interior —con representantes de distintos sectores políticos y la Comisión de Exterior, que estará presidida por los titulares de cada bloque legislativo.

Un escenario de acuerdos y expectativas

La sesión preparatoria dejó en evidencia un clima de acuerdos básicos entre las distintas fuerzas políticas, al menos en lo que respecta a la organización interna de la Legislatura. La ratificación de autoridades y la aprobación sin objeciones de las comisiones reflejan una etapa inicial de consenso.

Sin embargo, el verdadero termómetro político comenzará a medirse a partir del discurso del gobernador, donde se delineará la agenda legislativa y se pondrán en tensión los principales temas del año: presupuesto, desarrollo económico, infraestructura y políticas sociales.