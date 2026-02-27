Dolor por la repentina muerte de "Maradona", el crack del taxi en Cipolletti

La comunidad despide con congoja a uno de los choferes más queridos de la ciudad. Lo recuerda su gran compinche, tras el ultimo adiós.

“Su amor era el taxi, su vida más allá de que adoraba a sus cuatro hijos” destacó Nano sobre su amigo Ricardo, el taxista que murió a los 61 años.

Trabajador, respetuoso y gran compañero. Otro de los “buenos” que parte de este mundo. Murió Ricardo Rubén Muñoz , conocido popularmente como Maradona o El Mara y sus familiares, amigos y ex colegas despiden con dolor al histórico taxista de Cipolletti . El hombre venía con algunas complicaciones coronarias y su corazón, en las últimas horas, no pudo resistir a un infarto .

“ Su amor era el taxi , su vida más allá de que adoraba a sus cuatro hijos”, asegura Nano Prieto , su gran compinche, que no para de llorar a ese amigo que se va, al padrino de su hija Lourdes. Al ex vecino que con el tiempo se transformó en un amigo inseparable.

Un tímida sonrisa, al menos, esboza al recordar el particular apodo de su compadre. “Todo le decían Maradona por los rulos , en la época en que Diego alcanzó su mayor grado de popularidad llamaba la atención. Y pensar que él era de River, el único defecto que tenía”, bromea este vecino con nostalgia y dolor.

Maradona de River Era fanático de River pero le decían Maradona por los rulos.

Luego apuntará que el inolvidable “Maradona” (fue velado hasta primeras horas de la tarde de este viernes) tenía 61 años y “trabajó hasta que lo dejaron, antes de la pandemia, porque no andaba bien del corazón, había sufrido unos infartos previos, el primero cuando se prendió fuego mi casa e intentó ingresar para salvar a su ahijada. Pero no es que dejó, a él lo bajaron. Y además fue carpintero con su padre y hacía trabajos de albañilería, era muy prolijo”.

“Tipazo, siempre predispuesto, un verdadero ser humano completo. Siempre solidario, gran persona, buen padre, esposo”, destacó a Ricardo, que tenía 4 hijos con dos mujeres distintas y “amaba a todos por igual”.

"Estaba bien, esto dentro de su cuadro fue bastante repentino, la verdad una gran pena", redondeó. Hasta siempre Maradona y gracias por la magia en las calles de Cipolletti. Parafaraseando a Diego, "los taxis no se manchan".

La segudilla de muertes de taxistas de Cipolletti

La muerte de Maradona, un taxista histórico de Cipolletti, significa otro duro cachetazo para los trabajadores del sector, que venían de despedir al también emblemático y querido colega Juan Riquelme Sandoval y a Jorge Ricardo Perco. Y, a la vez, golpea a generaciones de cipoleños que lo tuvieron ocasionalmente de chofer y le dan el último adiós con dolor y cariño.