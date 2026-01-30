Aumenta el servicio de taxis en Cipolletti

Luego de dos meses sin registrar aumentos, el Ejecutivo avanzó en la aplicación de nuevas tarifas para el servicio de taxi. Enterate cómo quedaron los precios.

Febrero inicia con una suba en las tarifas de los taxis en Cipolletti.

Después de un cierre de año marcado por conflictos, reclamos formales y una suspensión temporaria del incremento, el servicio de taxis de Cipolletti vuelve a actualizar sus tarifas . A partir de este lunes 2 de febrero, entra en vigencia el nuevo cuadro tarifario establecido mediante la Resolución Municipal N° 0040/26, fruto de un acuerdo alcanzado entre el Ejecutivo municipal y representantes del sector, luego de varios meses sin modificaciones y de un proceso de diálogo que buscó destrabar una situación cada vez más compleja.

La medida pone fin a un período de incertidumbre que se arrastraba desde fines de 2025, cuando la publicación de un aumento en el Boletín Oficial generó un fuerte rechazo de una parte de los trabajadores, que aseguraron no haber sido consultados previamente. Aquella situación derivó en una presentación formal de la Asociación Civil de Titulares de Taxis y Afines, una reunión urgente con autoridades municipales y la posterior suspensión del incremento por 15 días hábiles, mientras se abría una instancia de negociación.

Los taxistas advertían que el aumento anunciado en noviembre llegaba en el peor momento, con baja de pasajeros, suba constante de insumos y una competencia cada vez más fuerte de aplicaciones ilegales que operaban sin habilitación ni controles.

A eso se sumaron diciembre y enero, dos meses tradicionalmente “flojos” para la actividad, en los que finalmente no hubo modificaciones tarifarias. Desde el sector explicaron que la decisión de postergar el ajuste buscó evitar un nuevo golpe a la demanda.

“Se pretendía pasar diciembre y enero por el hecho de que baja mucho el trabajo y si aumentaba iba a bajar más todavía. Estaba medio dividido el tema en el sector en ese entonces, pero ahora nadie dijo nada. Era un aumento que se esperaba e iba a llegar”, explicó un taxista de la ciudad en diálogo con LM Cipolletti.

Con ese panorama, recién el 2 de febrero se concreta la actualización que había quedado en suspenso, esta vez con consenso y sin el nivel de resistencia que se había manifestado meses atrás.

ECP TAXIS (1).JPG La medida fue oficializada por resolución del Ejecutivo cipoleño. Estefania Petrella

Los nuevos valores

Según lo dispuesto por la Resolución 0040/26, el servicio de taxis quedó establecido de la siguiente manera:

Tarifa diurna (de 06:00 a 22:00):

Bajada de bandera: $1.680

Ficha cada 100 metros: $200

Ficha cada 30 segundos de espera: $200

Valor por kilómetro: $2.000

Tarifa nocturna (de 22:00 a 06:00):

Bajada de bandera: $1.980

Ficha cada 100 metros: $240

Ficha cada 30 segundos de espera: $240

Valor por kilómetro: $2.400

El esquema responde a la fórmula polinómica prevista en la ordenanza vigente, que toma en cuenta variables como combustibles, costos operativos y actualizaciones salariales.

Con la entrada en vigencia del nuevo cuadro tarifario, Cipolletti inaugura febrero con valores actualizados para el taxi, pero también con un debate abierto sobre el futuro del servicio. Mientras el Ejecutivo y el sector intentan sostener una mesa de diálogo, los trabajadores esperan que esta etapa venga acompañada de controles efectivos y medidas que permitan recuperar pasajeros y garantizar la continuidad de una actividad que atraviesa uno de sus momentos más delicados.