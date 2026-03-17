Últimos días para pagar con descuento en Cipolletti: aún queda un 5% hasta fin de marzo

Los vecinos que no accedieron a los descuentos de enero y febrero, aún resta la posibilidad de pagar todo el año con la bonificación. ¿Cómo se hace?

Hasta el 31 de marzo, los cipoleños podrán acceder a descuentos en el pago de las tasas anuales de los impuestos.

El calendario fiscal de Cipolletti entra en su tramo final para quienes buscan ahorrar en el pago de tasas municipales. El próximo 31 de marzo operará el tercer y último vencimiento del esquema de descuentos escalonados que impulsó el Municipio para fomentar el pago anual anticipado. En esta instancia, los contribuyentes aún podrán acceder a una bonificación del 5% sobre la tasa pura municipal .

Según datos oficiales, más de 7.000 vecinos ya aprovecharon el beneficio y optaron por cancelar sus obligaciones de manera anticipada, una cifra que refleja una fuerte adhesión a la propuesta y un cambio progresivo en los hábitos de pago.

El sistema de descuentos fue diseñado con una lógica progresiva: durante enero se ofreció un 15% de descuento para quienes abonaran el total anual, en febrero el beneficio se redujo al 10% y en marzo alcanza el 5% . La iniciativa apunta no solo a generar alivio económico para los contribuyentes cumplidores, sino también a fortalecer la previsibilidad en la recaudación municipal.

Desde el Ejecutivo destacaron que este tipo de herramientas permite ordenar las finanzas públicas y planificar con mayor precisión la ejecución de obras y servicios en la ciudad. Al mismo tiempo, se busca incentivar la cultura del pago en término en un contexto económico complejo.

ECP MUNICIPALIDAD (28) Esta última instancia prevé un descuento del 5% en el pago total. Estefania Petrella

Cómo pagar y qué hacer si no llegó la boleta

Para facilitar el acceso al pago, el Municipio implementó distintos canales. Las boletas fueron enviadas por correo electrónico a quienes ya están adheridos al sistema de tasa digital, mientras que también se distribuyeron en formato papel para los contribuyentes que aún no forman parte de esta modalidad.

En caso de no haber recibido la factura, los vecinos pueden solicitarla enviando un correo electrónico a [email protected] o acercándose personalmente a las oficinas municipales ubicadas en Yrigoyen y Villegas, en el horario de 7:30 a 13.

Los medios de pago habilitados incluyen Rapipago, Pago Fácil, la página web oficial del Municipio (con opción de pagos online), Mercado Pago y las cajas de recaudación municipales, tanto en la delegación de Yrigoyen y Villegas como en Brentana 571.

boleta web municipio.jpg El Municipio avanza en la promoción de la adhesión de la Boleta Digital. Archivo

Avanza la digitalización: cómo adherirse a la boleta electrónica

En paralelo, el Municipio continúa promoviendo la adhesión al sistema de tasas digitales, una herramienta que busca simplificar la gestión y reducir el uso de papel. Actualmente, más de 8.500 contribuyentes ya reciben sus boletas por correo electrónico.

El proceso de adhesión es sencillo y se puede realizar de manera online. Como primer paso, los vecinos deben ingresar al portal oficial de factura digital del Municipio, seleccionar el tipo de cuenta (ya sea inmueble, comercio o licencia de taxi) y completar el formulario correspondiente.

Luego, deberán confirmar la validación de cada partida o habilitación a través del correo electrónico declarado. Una vez completado este proceso, comenzarán a recibir mensualmente la boleta en su casilla de mail, con un enlace directo para realizar el pago, sin necesidad de recordar números de partida ni esperar la emisión física.

Además, quienes necesiten asistencia pueden comunicarse con la Central de Atención al Ciudadano 147, donde se brinda acompañamiento para completar el trámite.

La implementación de la tasa digital no solo apunta a mejorar la experiencia del contribuyente, sino también a avanzar en la despapelización del Estado y reducir el impacto ambiental. Desde el Municipio remarcaron que este sistema permite agilizar los procesos administrativos, disminuir costos operativos y ofrecer mayor comodidad a los vecinos.