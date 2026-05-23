Un típico sábado otoñal en Cipollettil: a qué hora llegará el viento

El pronóstico del tiempo anuncia que será un fin de semana con momentos soleados y con el cielo parcialmente cubierto. El domingo tendrá una mañana fresca, con máximas de hasta 15º.

La llegada del otoño a Cipolletti se hace sentir con el cambio de colores en la vegetación.

El pronóstico del tiempo anuncia la llegada de un El otoño en Cipolletti fresco en la ciudad de Cipolletti. El sábado tendrá una jornada con cielo parcialmente cubierto y momentos de sol, en un contexto de temperaturas bajas durante las primeras horas y un marcado ascenso térmico hacia la tarde. El pronóstico anticipa además viento moderado del sector este y noreste a lo largo del día. El domingo tendrá un leve descenso de la temperatura, con intervalos de viento del oeste con ráfagas de hasta 35 km/hora.

Las condiciones climáticas comenzarán con una mañana fría . A las 8, la temperatura prevista será de 5 grados, con sensación térmica de 4°, cielo con nubes y claros y circulación de aire del este entre 9 y 16 kilómetros por hora.

Hacia las 10, el termómetro alcanzará los 7 grados, aunque la sensación térmica continuará algo inferior debido al viento proveniente del este. Para esa franja horaria persistirá la nubosidad parcial , aunque sin probabilidades de lluvias.

Con el avance del mediodía mejorarán las condiciones climáticas. A las 11 se espera una temperatura de 10 grados con cielo completamente despejado y ráfagas de entre 10 y 23 kilómetros por hora. Una hora más tarde, el ambiente se tornará más agradable con 12 grados y viento del noreste.

Durante la tarde se registrará el momento más templado de la jornada. El reporte meteorológico prevé 15 grados a las 14, bajo un escenario de nubes dispersas y viento noreste de hasta 31 kilómetros por hora, lo que aportará mayor circulación de aire en distintos sectores de la ciudad.

El otoño en Cipolletti El sábado 23 de mayo en Cipolletti comenzará fresco pero con el cielo despejado. Anahí Cárdena

El pico máximo de temperatura llegará cerca de las 17, cuando se estiman 17 grados con cielo parcialmente cubierto. En ese tramo del día continuará la presencia de viento moderado del noreste, aunque con menor intensidad respecto de horas anteriores.

Ya en horas de la noche comenzará un descenso paulatino de la temperatura. Para las 20 se anuncian 13 grados y condiciones similares de nubosidad variable, mientras que el viento mantendrá velocidades cercanas a los 24 kilómetros por hora.

El cierre de la jornada será fresco y estable. A las 23, Cipolletti tendrá 11 grados con cielo parcialmente nublado y circulación de aire del noreste. De acuerdo con el pronóstico, no se esperan lluvias durante todo el sábado.

Otoño 2025 Cipo 7 - EP.JPG Un sábado otoñal en Cipolletti. Estefanía Petrella

El tiempo este domingo

Por otro lado, el domingo 24 será una jornada con momentos nublados, temperaturas frescas durante la mañana y una máxima prevista de 15 grados por la tarde. El pronóstico además anticipa viento moderado del sector oeste durante gran parte del día y ausencia de precipitaciones.

Las primeras horas comenzarán con 5 grados y sensación térmica de 4°, bajo un escenario de nubes y claros, también habrá viento con ráfagas de entre 7 y 13 kilómetros por hora. Cerca del mediodía, la temperatura ascenderá hasta los 10 grados y continuará el cielo parcialmente cubierto. Para las 14 se espera el momento más templado de la jornada con 15 grados y ráfagas del oeste de hasta 35 kilómetros por hora.

El otoño en Cipolletti Anahí Cárdena

Hacia la noche se producirá un descenso paulatino de la temperatura en Cipolletti. A las 20 el termómetro marcará 11 grados con cielo parcialmente nuboso, mientras que para las 23 se prevén 9 grados y viento leve del oeste, con condiciones estables en toda la región.