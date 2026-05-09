El tiempo en Cipolletti: fin de semana con frío, viento y ¿lluvia?

El pronóstico anticipa un sábado de temperaturas bajas durante toda la jornada, cielo despejado y viento leve. El domingo será más cálido con máximas de 15 grados.

Cipolletti tendrá un fin de semana marcado por el frío , con temperaturas que comenzarán cerca de los 4 grados durante la mañana y una máxima que apenas se acercará a los 10 grados por la tarde. El domingo llegará con temperaturas más cálidas con máximas de 15 grados, cielo parcialmente nublado y viento leve del noreste.

Las primeras horas estarán dominadas por el aire frío y el viento proveniente del sudoeste. El día comenzará con 4º con cielo soleado y ráfagas de entre 11 y 19 km/hora. Una hora después el termómetro subirá lentamente hasta colocarse en los 6 grados, lo que definirá una mañana fresca de sábado.

Durante el transcurso de la mañana, la temperatura ascenderá gradualmente . Cerca de las 11 se anuncian 8 grados, mientras que al mediodía el termómetro llegará a los 9º con viento del oeste, que podría alcanzar ráfagas cercanas a los 29 km/hora.

La tarde se convertirá en el momento más templado de la jornada. Pasado el mediodía, cerca de las 14 y 17 horas, la temperatura máxima alcanzará los 11 grados, aunque el viento del oeste continuará presente con ráfagas que rondarán los 31 km/h. En ese horario comenzará a nublarse el cielo con la presencia de nubes y claros.

El otoño en Cipolletti Un fin de semana típicamente otoñal. Anahí Cárdena

Con la llegada de la noche, volverá el descenso térmico en la ciudad. Cerca de las 20 el pronóstico del tiempo anticipa 7 grados con nubosidad parcial y una disminución de la intensidad del viento, mientras que al final del día, la temperatura caerá hasta los 5 grados.

Será un domingo más cálido sin vientos fuertes

El domingo en Cipolletti estará marcado por las mañanas frías y la tarde más templada durante el último día del fin de semana. El día comenzará cerca de los 3 grados marcados en el termómetro y luego comenzará un ascenso hasta alcanzar la máxima de 15 grados, en el momento más cálido del fin de semana. Además, el viento se mantendrá calmo con ráfagas que no superarán 13 km/hora.

El otoño en Cipolletti La temperatura máxima del sábado será de 15 grados. Anahí Cárdena

La jornada iniciará con cielo despejado y poco viento. La mañana comenzará con 3 grados con la presencia de viento leve del oeste, con ráfagas de entre 3 y 10 km/h. La temperatura subirá hasta los 10 grados acompañado por algunas nubes y claros. Igualmente las condiciones serán agradables para actividades al aire libre.

Durante la tarde, se registrará el momento más cálido del día. Pasado el mediodía y antes de las 17 de la tarde, el termómetro se colocará en 15 grados, con nubes parciales y viento leve del noreste y norte con ráfagas no superarán los 13 km/h. Las condiciones generales serán estables y sin probabilidad de lluvia.

Con el avance de la noche volverá el descenso térmico en la ciudad. A las 20 la temperatura bajará a 11 grados y cerca de las 23 se ubicará cerca de los 8 grados, con cielo despejado y viento leve del norte. El cierre del día será frío pero sin la presencia de lluvia ni vientos fuertes.